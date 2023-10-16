جودة عين شمس تقيم برنامج ليسانس اللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب

استقبلت كلية الآداب بجامعة عين شمس ، زيارة الدعم الفنى من مركز الجودة والاعتماد بجامعة عين شمس لتقييم أداء برنامج اللغة الإنجليزية وآدابها فى الكلية .

وذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ، والدكتورة حنان كامل، عميدة كلية الآداب، وبإشراف الدكتور محمد ابراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة رشا خفاجى مدير مركز الجودة والاعتماد بالجامعة ، والدكتورة هويدا عبد الحميد مديرة وحدة تقويم الأداء وضمان الجودة بالكلية، الدكتورة نسرين أمير نائب مدير الوحدة ، الدكتورة سمية صبري رئيس قسم اللغة الإنجليزية.

وذلك بحضور الدكتور مصطفي رياض أستاذ الأدب الإنجليزي ودراسات الترجمة بالكلية، الدكتورة شيرين مظلوم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا السابق والأستاذ بالقسم، والدكتورة دعاء إمبابي المنسق الأكاديمي للبرنامج .



بدأت الزيارة التي استمرت ٦ ساعات بلقاء بروتوكولي بمكتب الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية تضمن ترحيب بالدكتور مراجع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتور طاهر الهادى أستاذ اللغة الانجليزية بكلية التربية جامعة قناه السويس وعميد المعهد العالى للغات بالسادس من اكتوبر، حيث تحدث موضحاً مهمة الدعم الفني وأهدافه.

وتم استعراض جدول الزيارة ، الذى تضمن تفقد الغرفة القاعدية والوثائق والأدلة والشواهد الموجودة بها، كما تضمن أيضا تفقد بعض الوحدات الداعمة للبرنامج وحضور بعض المحاضرات ، وإقامة مقابلات مع أعضاء هيئة التدريس ، الهيئة المعاونة ، الطلاب، الخريجين، وأصحاب العمل.

كما شملت الزيارة جولة في الفصول الدراسية وقاعات المحاضرات والمكتبة العامة ومكتبة القسم ووحدة القياس والتقويم،ومعمل بنوك الأسئلة،ومعمل اللغات للتعرف على الموارد المتاحة وتقييم جودتها.

وفي نهاية الزيارة اجتمع الدكتور طاهر الهادى مع منسق البرنامج ومنسقي المعايير ومديرة وحدة الجودة، وأعطى تقريرا شفويا عن الزيارة مقدرا للجهد المبذول في إعداد الدراسة الذاتية والوثائق المطلوبة الخاصة بمعايير الاعتماد البرامجي (11 معيار).