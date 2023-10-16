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رئيس التحرير
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أخبار البلد

معاملاتك المالية جوه عربيتك | افتتاح أول مكتب بريد من الجيل الجديد

صدى البلد

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مكتب بريد "drive Thru " مدينة نصر وهو أول فرع من الجيل الجديد لمكاتب البريد "الخدمة من داخل السيارة "drive Thru .

تم تجهيزه وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية، ويتيح للمواطنين الحصول على خدمات مصر الرقمية والخدمات الحكومية والمالية والبريدية المتكاملة بسهولة وهم بسياراتهم دون الحاجة إلى مغادرتها.

رافق الوزير فى الافتتاح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مكتب بريد "drive Thru " مدينة نصر  يعد الأول من نوعه فى مصر، موضحا أن مكتب "الخدمة من داخل السيارة" بما يعرف باسم "drive Thru " يتيح للمواطن دخول مكتب البريد بسيارته والحصول على كافة الخدمات البريدية وهو فى السيارة؛ مشيرا إلى أن المكتب يقدم الخدمات البريدية، والمالية، وكذلك الخدمات الحكومية التى يقدمها البريد بالتعاون مع باقى الجهات الحكومية مثل السجل المدنى أو الحصول على شهادة المخالفات؛ مضيفا أن المكتب يمثل نقلة نوعية فى طريقة أداء الخدمات لكافة المواطنين.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه يتم تنفيذ خطة للتوسع فى منافذ البريد بكافة أنحاء الجمهورية البريد المصرى والتي تصل إلى حوالى ٤٥٠٠ مكتب بريد؛ موضحا أن خطة التوسع تضمنت استحداث مكاتب البريد المتنقلة ، واستحداث مكاتب البريد الخفيفة على شكل الأكشاك البريدية، فضلا عن استحداث نوع أخر جديد وهو المكاتب التي تتيح دخول مكتب البريد بالسيارة "drive Thru " حيث توجد خطة لنشر هذا النوع من المكاتب فى باقى مناطق القاهرة الكبرى ومختلف المحافظات.
 
ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "إن افتتاح مكتب بريد الـ "drive Thru " يأتى فى إطار تنفيذ خطة الهيئة الاستراتيجية والتى تشمل التوسع  فى انشاء مكاتب البريد على مستوى الجمهورية واستحداث منافذ جديدة بأفكار وطرق عصرية مبتكرة بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتحسين جودتها؛ مشيرا الى ان مكتب بريد الـ "Drive Thru " هو احد منافذ البريد الحديثة تم إنشاءه بطريقة مبتكرة توفر تجربة فريدة للعملاء بأنماط حديثة يستطيع العملاء من خلالها الحصول على جميع الخدمات الحكومية والمالية والبريدية بكل سهولة وسرعة وفعالية؛ أثناء تنقلاتهم اليومية سواءً كانوا فى طريقهم إلى العمل أو أثناء التسوق أو أى نشاط آخر؛ حيث أنه يمكن العملاء من التفاعل مع موظف الشباك وإجراء المعاملات المطلوبة واستخدام ماكينات الصراف الالى دون الحاجة للخروج من السيارة عبر طرق انسيابية تسمح لهم الاقتراب من النوافذ واجراء المعاملات والحصول على الخدمات من خلال اتباع لوحات استرشادية على طول الممرات تضمن انتظام حركة السيارات اثناء الدخول والخروج والحصول على الخدمة.

قام الدكتور عمرو طلعت بالتوجه بسيارته إلى إحدى الشبابيك المقدمة للخدمات داخل مكتب بريد الـ "drive  Thru "  مدينة نصر؛ حيث قام بتجربة حية للحصول على إحدى الخدمات التي يقدمها المكتب.

مكتب بريد " drive Thru " يقع على مساحة ٢٠٠٠ متر مربع، وبه ٧ شبابيك لتقديم الخدمات الحكومية والمالية والبريدية وخدمات مصر الرقمية مثل سداد مخالفات المرور وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز إلى جانب صرف المعاشات، وخدمات الحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع وكذلك خدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضى والمكتب مزود بعدد ٢ ماكينة صراف آلى ATM، بالإضافة إلى أحدث أنظمة المراقبة وإنذار الحريق والسرقة وجهاز ups  ويعمل المكتب على مدار ٢٤ ساعة من السبت إلى الخميس، ويوم الجمعة من الساعة ٢ حتى ٩ مساء.

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