الفاو: مصر تواجه تحديا داخليا في ملف المياه| فيديو

أكد الدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة " الفاو"، أن العالم يحتفل اليوم بيوم الأغذية العالمي تحت شعار "المياه هى الحياة ، و المياه هي الغذاء، ولا تتركوا أحد خلف الركب".

الفاو: هناك أكثر من 2.4 مليار من البشر يعيشون في بلدان تعاني من الإجهاد المائي

وأضاف نصر الدين حاج الأمين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، أن هذا الشعار تتبناه المنظمة و العالم بأكمله، حيث أن هذا الشعار يهتم بإحدى أهم القضائيا في الأمن الغذائي.

وأشار ممثل منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "الفاو" إلى، أن العالم يواجه تحديات كبيرة جدا في ملف المياه، حيث هناك أكثر من 2.4 مليار من البشر يعيشون في بلدان تعاني من الإجهاد المائي، مؤكداً أن الإجهاد المائي نتيجة النمو السكاني والاقتصادي وتغيرات المناخ.

الفاو:هناك جهود تقوم بها مصر في تعظيم الاستفادة من قطرة المياه

وقال ممثل منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "الفاو" ،إن مصر واحدة من الدول التي تواجه تحديا داخليا في ملف المياه، حيث أن تعدادها السكاني يزداد، بالإضافة إلى زيادة التوسع العمراني، لافتاً إلى أن هناك جهودا تقوم بها مصر في تعظيم الاستفادة من قطرة المياه، وادخال نظم الري الحديث.