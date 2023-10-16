عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفاو: مصر تواجه تحديا داخليا في ملف المياه| فيديو

منظمة الأغذية والزراعة
منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "الفاو"

أكد الدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة " الفاو"، أن العالم يحتفل اليوم بيوم الأغذية العالمي تحت شعار "المياه هى الحياة ، و المياه هي الغذاء، ولا تتركوا أحد خلف الركب".

الفاو: هناك أكثر من 2.4 مليار من البشر يعيشون في بلدان تعاني من الإجهاد المائي

وأضاف نصر الدين حاج الأمين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"،  أن هذا الشعار تتبناه المنظمة و العالم بأكمله، حيث أن هذا الشعار يهتم بإحدى أهم القضائيا في الأمن الغذائي.

 

وأشار ممثل منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "الفاو" إلى، أن العالم يواجه تحديات كبيرة جدا في ملف المياه، حيث هناك أكثر من 2.4 مليار من البشر يعيشون في بلدان تعاني من الإجهاد المائي، مؤكداً أن الإجهاد المائي نتيجة النمو السكاني والاقتصادي وتغيرات المناخ.

الفاو:هناك جهود تقوم بها مصر في تعظيم الاستفادة من قطرة المياه

وقال ممثل منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "الفاو" ،إن مصر واحدة من الدول التي تواجه تحديا داخليا في ملف المياه، حيث أن تعدادها السكاني يزداد، بالإضافة إلى زيادة التوسع العمراني، لافتاً إلى أن هناك جهودا تقوم بها مصر في تعظيم الاستفادة من قطرة المياه، وادخال نظم الري الحديث.

 

الفاو المياة تغيرات المناخ النمو السكاني مصر الري الحديث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب| الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار21 الآن مفاجأة

رقم خرافي.. الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

محمد صلاح على عتبة الرحيل.. ليفربول يحدد بديله| تفاصيل

بحضور أبنائه .. شاهد حفل زفاف مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود

الحكومة الإسرائيلية ترد على أنباء وقف إطلاق النار في غزة

الثروة السمكية تكشف حقيقة نفوق السمك البوري

بيان عاجل من السفارة الأمريكية في القدس بشأن فتح معبر رفح اليوم

ترشيحاتنا

مترجعش غير لما تجيب 100 جنيه .. حكاية سيدة المنصورة وتسول صغيرها بالشوارع

ما هو الاستغفار الذي يغفر جميع الذنوب؟.. و3 أمور تعينك على التوبة

الفاو: مصر تواجه تحديا داخليا في ملف المياه| فيديو

ودية منتخب مصر والجزائر| قرار عاجل من بلماضي.. والسقا يكشف المطلوب من محمد صلاح

اتهامات لإيران وتحذير لحزب الله.. تعليق عاجل لجيش الاحتلال على هجمات لبنان

مدة إضافية للتحويلات النقدية.. النواب يناقش تقرير مشروع قانون سيارات المصريين بالخارج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيبة هنا الزاهد تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

اكتشاف خاتم ذهبي من العصور الوسطى يحمل كتابات غامضة بإقليم إسيكس بإنجلترا

من الأجمل؟..ظهور نجمات الفن بدون مكياجةمؤخرا .. شاهد

احذر| 7 علامات تشير إلى حاجة الجسم لشرب الماء

فيديو

حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ