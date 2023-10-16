أنشأه الملك فؤاد 1932.. مجمع اللغة العربية أثرى المعرفة اللغوية وحافظ على التراث

في 16 أكتوبر 1932، وقع الملك فؤاد مرسومًا لتأسيس وإنشاء مجمع اللغة العربية في القاهرة، وتم تشكيل المجمع من 20 عضوًا متخصصًا في اللغة العربية، نصفهم من مصر والنصف الآخر من العرب والمستشرقين.

مجمع اللغة العربية

وكانت الميزة الرئيسية للمجمع المصري هي تكوينه العالمي، حيث لم يكن مقتصرًا على جنسية أو ديانة معينة، وتم اختيار الأعضاء بناءً على الكفاءة والقدرة. تم توالي رؤساء المجمع على مر السنين، بدءًا من محمد توفيق رفعت وحتى صلاح فضل الذي يشغل المنصب حاليًا.

في عام 1940، تم تعيين عشرة أعضاء مصريين جدد، وفي عام 1946 تم تعيين عشرة أعضاء مصريين آخرين، مما رفع إجمالي أعضاء المجمع العاملين إلى 40 عضوًا. في عام 1982، أصدر قانون جديد يحدد عدد أعضاء المجمع المصريين العاملين بـ 40 عضوًا، وتم تحديد عدد الأعضاء العاملين غير المصريين بـ 20 عضوًا. ويتكون "مؤتمر المجمع" من هؤلاء الأعضاء الستين.

في 30 يناير 1934، عقد أعضاء المجمع أول جلسة لهم، ومنذ ذلك الحين واصل المجمع نشاطه في إكمال رسالته المجمعية المتمثلة في عمل المعاجم اللغوية وبحث قضايا اللغة وتحقيق التراث العربي وتطوير النشاط الثقافي. تم تأسيس اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية في عام 1971، وتم وضع النظام الأساسي والداخلي للاتحاد في اجتماع اللجنة التي تألفت من أعضاء المجامع اللغوية في القاهرة وبغداد ودمشق. ويدير الاتحاد مجلس اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية، ويجتمع المجلس بشكل دوري ويصدر قراراته بالأغلبية.

باختصار، يستمر مجمع اللغة العربية في القاهرة في العمل على تطوير وتعزيز اللغة العربية وتحقيق أهدافه المتمثلة في إثراء المعرفة اللغوية والثقافية وإنتاج الموارد اللغوية والمعجمية المهمة. كما يلعب اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية دورًا في تعزيز التعاون بين المجامع اللغوية العربية المختلفة وتوحيد الجهود لتطوير اللغة العربية والحفاظ على تراثها اللغوي والثقافي.