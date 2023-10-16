عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أنشأه الملك فؤاد 1932.. مجمع اللغة العربية أثرى المعرفة اللغوية وحافظ على التراث

صدى البلد

في 16 أكتوبر 1932، وقع الملك فؤاد مرسومًا لتأسيس وإنشاء مجمع اللغة العربية في القاهرة، وتم تشكيل المجمع من 20 عضوًا متخصصًا في اللغة العربية، نصفهم من مصر والنصف الآخر من العرب والمستشرقين.

مجمع اللغة العربية 

 وكانت الميزة الرئيسية للمجمع المصري هي تكوينه العالمي، حيث لم يكن مقتصرًا على جنسية أو ديانة معينة، وتم اختيار الأعضاء بناءً على الكفاءة والقدرة. تم توالي رؤساء المجمع على مر السنين، بدءًا من محمد توفيق رفعت وحتى صلاح فضل الذي يشغل المنصب حاليًا.

في عام 1940، تم تعيين عشرة أعضاء مصريين جدد، وفي عام 1946 تم تعيين عشرة أعضاء مصريين آخرين، مما رفع إجمالي أعضاء المجمع العاملين إلى 40 عضوًا. في عام 1982، أصدر قانون جديد يحدد عدد أعضاء المجمع المصريين العاملين بـ 40 عضوًا، وتم تحديد عدد الأعضاء العاملين غير المصريين بـ 20 عضوًا. ويتكون "مؤتمر المجمع" من هؤلاء الأعضاء الستين.

في 30 يناير 1934، عقد أعضاء المجمع أول جلسة لهم، ومنذ ذلك الحين واصل المجمع نشاطه في إكمال رسالته المجمعية المتمثلة في عمل المعاجم اللغوية وبحث قضايا اللغة وتحقيق التراث العربي وتطوير النشاط الثقافي. تم تأسيس اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية في عام 1971، وتم وضع النظام الأساسي والداخلي للاتحاد في اجتماع اللجنة التي تألفت من أعضاء المجامع اللغوية في القاهرة وبغداد ودمشق. ويدير الاتحاد مجلس اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية، ويجتمع المجلس بشكل دوري ويصدر قراراته بالأغلبية.

باختصار، يستمر مجمع اللغة العربية في القاهرة في العمل على تطوير وتعزيز اللغة العربية وتحقيق أهدافه المتمثلة في إثراء المعرفة اللغوية والثقافية وإنتاج الموارد اللغوية والمعجمية المهمة. كما يلعب اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية دورًا في تعزيز التعاون بين المجامع اللغوية العربية المختلفة وتوحيد الجهود لتطوير اللغة العربية والحفاظ على تراثها اللغوي والثقافي.

مجمع اللغة العربية تعزيز اللغة العربية المجامع اللغوية الملك فؤاد مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقم خرافي.. الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني

جنون الذهب| الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار21 الآن مفاجأة

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

محمد صلاح على عتبة الرحيل.. ليفربول يحدد بديله| تفاصيل

الثروة السمكية تكشف حقيقة نفوق السمك البوري

صفعة قوية من محمد صلاح لهؤلاء.. ونجيب ساويرس متضامنا معه: يتعرض لحملة

بحضور أبنائه .. شاهد حفل زفاف مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود

بيان عاجل من السفارة الأمريكية في القدس بشأن فتح معبر رفح اليوم

ترشيحاتنا

صحيفة عبرية: بايدن حذر نتنياهو من إتباع شركائه المتطرفين لاحتلال غزة

حملة السيسي تستقبل وفدًا من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية | شاهد

مولود ميت.. علاقة غرامية تنتهي بسجن العاشق الشاب 3 سنوات

الأسعار في "النازل" بعد قرارات الحكومة| البيض بـ 125.. الدواجن 69.. والذهب من 1500 جنيه

هادخل أولادكم قطاعات الناشئين بالأندية.. الأمن يضبط وكيل لاعبين مزيف

بعد صفعاتها لإسرائيل.. الصين تتخلى عن حيادها وتتجه لدعم الفلسطينيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل التكاليف .. طريقة عمل البيتزا السائلة في خمس دقائق

ضربة موجعة للأهلي| الدوري السعودي يطلب نجم الفريق.. والمارد الأحمر بلا بديل

يلسع بعد موته| اكتشاف مخلوق بحري غريب بأحد شواطئ بريطانيا

في اليوم العالمي للتغذية.. أبرز الاخطاء الشائعة| تجنبها فورا

فيديو

حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ