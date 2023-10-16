مشروع ضخم في العريش وطابا.. تحركات مصرية لحماية سيناء والأمن القومي

منذ تولى الرئيس السيسي حكم البلاد قطعت الدولة المصرية شوطا كبيرا في تطوير الموانئ البحرية، حيث تستهدف مصر التحول لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

مصر وتطوير الموانئ

تطوير ميناء العريش

وتمتلك مصر 18 ميناء تجاريا وتعمل الدولة على استغلال امكانياتها، حيث تنفذ خطة تطوير للموانئ بشكل كامل لجذب الاستثمار، وأوشكت مصر على الانتهاء من مخطط تطوير الموانئ المصرية، حيث تنفذ 80 مشروعا بالموانئ بتكلفة 200 مليار جنيه، بمشاركة 100 شركة من القطاع الخاص.



قال وزير النقل كامل الوزير إن مصر تعمل على تطوير ميناء العريش وتوسعاته ليصبح ميناء دوليا محوريا مرتبطا بشبكة خطوط السكك الحديدية، حيث يعتبر الميناء أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي المتكامل العريش / طابا والذي يبدأ من ميناء العريش البحري حتي ميناء طابا البحري ويربط بينهما خط سكك حديد العريش / طابا وهو امتداد لخد الفردان / بئر العبد / العريش مروراً بمنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء.

وفي زيارة له لمحافظة شمال سيناء التقي الوزير، محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة، وعدد من أهالي حي الميناء بالعريش بمقر محافظة شمال سيناء.

وأكد وزير النقل ان زيارته تأتي بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بأن لا يضار أي مواطن من جراء أي مشروع تنفذه الدولة مثل مشروع تطوير ميناء العريش وتوسعاته.

وأضاف أنه سيتم إنشاء 5 مناطق لوجستية من العريش إلي طابا وربطها بالحدود الشرقية وهي (منطقة لوجيستية خلف الميناء البري في طابا – منطقة لوجستية خلف ميناء العوجة – منطقة لوجستية في منطقة الصناعات الثقيلة في الحسنة ولبني – منطقة لوجيستية في منطقة النقب بجوار محطة قطار النقب بجوار محطة قطار النقب ومطار النقب – منطقة لوجستية علي البحر بجوار ميناء طابا البحري مرتبط بميناء العريش بخط السكة الحديد بالإضافة إلى إنشاء 3 مناطق لوجستية أخرى في بئر العبد والطور ورأس سدر.

أوضح أن الدولة تقوم بمشروع كبير لتنمية سيناء وهو مشروع إعادة تأهيل وتطوير إنشاء خط الفردان ، شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا بطول 500كم وسيساهم هذا الخط في نقل الركاب والبضائع وخدمة التجمعات السكنية والصناعية بسيناء عن طريق ربط المصانع بوصلات سكك حديدية ثم التصدير عبر ميناء العريش وطابا إلي الخارج ويرتبط هذا الخط مع شبكة السكك الحديدية بأنحاء الجمهورية.

وأكد الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة التعويض المقدر من قبل الجهات الحكومية المختصة لمن لم يحصلوا على التعويض في المرحلتين الرابعة والخامسة بنسبة 40 % بالإضافة إلى حصول المواطنين علي المخلفات الخاصة بهدم المباني لكي يتم الاستفادة من عائد بيع مكوناتها كما وجه الرئيس بزيادة التعويض للمواطنين ممن حصلوا علي تعويض بزيادة قيمته بنسبة 20% من قيمة التعويض الذي تم الحصول عليه.

أكد أنه لن يترك أي مواطن منزله إلا بعد الاتفاق علي وسيله وطريقة وألية التعويض التي تناسبه وترضيه وأن وزارة النقل مع المحافظة و الهيئة العامة للمساحة ستقوم بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالحفاظ علي مصلحة المواطن وزيادة التعويضات.

وزير النقل

تعزيز الأمن القومي بسيناء

وفي هذا الصدد، قال الدكتور حسن مهدي أستاذ الطرق والكباري بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن محور لوجيستي العريش / طابا يساهم في ربط ميناء العريش البحري الجاري تطويره وتوسعته وزيادة طاقته الاستيعابية من خلال الخط الحديدي وصولا لطابا مرورا بالمناطق الصناعية الهامة بسيناء مثل مصنع الاسمنت وغيرها.

وأوضح مهدي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، وبالتالي يساعد هذا المحور اللوجيستي في تطوير التبادل التجاري مع دول الجوار الاقليمي مثل الاردن والعراق وتشغيل عدد كبير من العمالة المصرية ودعم الاقتصاد وتعزيز الامن القومي بسيناء.

ومن جانبه، قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء أركان حرب نصر سالم، إنه لا تنتقل حضارة من مكان لمكان الا إذا كان هناك مواصلات، فالمواصلات تنعش التجارة وتعمل على توفير فرص العمل خاصة في طابا | العريش.

الدكتور حسن مهدي

توفير بيئة مناسبة للمستثمر

وأوضح سالم ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، فهذا الخط لا يمكن أن يحل محل قناة السويس ولكنه إذا حدثت مشكلة في القناة وشيء تعطل فبتالي يمكن الاعتماد على طابا | العريش، العين السخنة | العلمين، فتقوم مصر كبديل دولي للعالم اجمع لنقل التجارة.

وتابع: اخذنا قرار بأعمار سيناء بالبشر، فسيناء لم يوجد بها فراغ ديمغرافي بعد اليوم، والذي نقوم به ليس مدن فقط بل نعمل على اتجاه الزراعة وانشاء مصانع وننقل بها التجارة العالمية وكل ذلك لتوفير بيئة مناسبة للمستثمر.

وأكد أن المستثمر يفضل دائما وجود أكثر من بديل لنقل بضائعة فكل ذلك الدولة المصرية تقوم بتوفيره، فسيناء بها خطوط مواصلات طرق بترابطها جميعها من الشمال للجنوب وللجنوب للشمال.

وأضاف أن ميناء العريش نأهله اليوم ليكون من أكبر موائي العالم والبحر المتوسط كله، وبالتالي عندما نوصله بميناء نويبع او ميناء طابا خدمت بهذا التجارة العالمية من كل مكان من اقصى الشرق من طابا العريش، ومن السويس لبورسعيد ومن العين السخنة في تجاه الغرب العلمين فمصر بها كل ذلك ليس تحتاج لبدائل من أي دولة أخرى.

اللواء نصر سالم

مصر وقلب تجارة الحاويات

وقال اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن العالم يتجه الي النقل بالحاويات، فالصين عملت طريق الحرير القديمة التي قامت بارتجاعه مرة ثانية بالنقل الحاويات سواء بالبر او بالبحر.

وأوضح فرج ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المراكب حاملة الحاويات تقوم بتنزيلها في ميناء طابا ثم تتنقل بالسكة الحديد للعريش وبهذا تأخذ من المحيط الهندي البحر الأحمر الي البحر المتوسط وأوروبا، لذلك الرئيس السيسي يطور ميناء العريش مثل بورسعيد وهي ميناء رقم 10 على العالم لتجارة الحاويات.

وتابع: فمصر بذلك ستصبح هي القلب لتجارة الحاويات في العالم نتيجة موقعها الفريد.

وتقوم السياسة العامة للدولة من أجل تطوير قطاع النقل البحري حتى عام 2030 على :

تحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة ووضع اللوائح المنظمة لذلك، مع الاهتمام بالنقل متعدد الوسائط وخاصة الموانئ البحرية والسكة الحديد والنقل النهري .

تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري حيث إن الموانئ البحرية المصرية هي طوق النجاة للدولة من الناحية الاقتصادية، نظراً لارتباطها بالتجارة الخارجية حيث إنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع .

تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدي دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل بشكل عام .

تدعيم الموارد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب والتحفيز خاصة للكوادر المهنية من العاملين بوزارة النقل .

تحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظمة والتي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل.

تحديد الأهداف البيئية التي تعزز التنمية المستدامة للنقل، خاصة فيما يتعلق بتقليل جميع أنواع التلوث، وخاصة التلوث البحري والنهري .

اللواء سمير فرج

خطة تطوير الموانئ المصرية

يتم التطوير وفقاً لأحدث النظم العالمية لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات ويتم استغلال موقع مصر الاستراتيجي.

يتم تنفيذ مشروعات تطوير الموانئ المصرية بواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين وعالميين .

يبلغ إجمالي تكلفة تطوير الموانئ البحرية المصرية خلال الفترة من (2014- 2024) 129 مليار جنيه .

يشمل تطوير الموانئ المصرية إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم، وبأعماق تتراوح من 15 إلى 18 مترا .

يستهدف وصول إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى 73 كم .

يتضمن التطوير إنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 15 كم .

يتم تعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلا من 185 مليون طن سنويا .

يستهدف التطوير استيعاب الموانئ 22 مليون حاوية مكافئة بدلاً من 12 مليون حاوية مكافئة سنوياً.