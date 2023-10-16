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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وقت حرج| لافروف يزور كوريا الشمالية.. هل أصابت الرواية الأمريكية؟

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية، سيرجي لافروف، سيزور كوريا الشمالية هذا الأسبوع، وذلك بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة أن بيونج يانج سلمت ذخائر ومعدات عسكرية إلى روسيا لاستخدامها في القتال في أوكرانيا.


ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت الوزارة في بيان موجز إن لافروف سيكون في كوريا الشمالية يومي الأربعاء والخميس، ولم تحدد من سيلتقي أو أهداف الزيارة.


وكان البيت الأبيض قد قال يوم الجمعة إنه تم إرسال أكثر من 1000 حاوية من المعدات والذخيرة إلى روسيا من كوريا الشمالية.

وسافر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، إلى روسيا الشهر الماضي للقاء الرئيس فلاديمير بوتين وقام بزيارة مواقع عسكرية رئيسية، مما أثار تكهنات حول خطة كورية شمالية محتملة لإعادة ملء مخازن الذخائر الروسية التي استنزفت بسبب الصراع المطول مع أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة تعتقد أن كيم يسعى للحصول على تقنيات أسلحة روسية متطورة مقابل الذخائر لتعزيز البرنامج العسكري والنوتي لكوريا الشمالية.

وأصدر البيت الأبيض صورا قال إنها تظهر أن الحاويات تم تحميلها على سفينة ترفع العلم الروسي قبل نقلها بالقطار إلى جنوب غرب روسيا.

وتم شحن الحاويات بين 7 سبتمبر و1 أكتوبر، وفقا للبيت الأبيض.

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