لضبط أسعار بيع السجائر.. حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على المحال التجارية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود احمد عبدالرحمن مدير الادارة و مفتشي الإدارة بالمرور على المخابز البلدية والمحلات التجاريه واكشاك بيع السجائر وتم تحرير المحضر رقم ٨٥٤٥ جنح أول العاشر ضد أحد أصحاب المحلات التجاريه لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي وتم التحفظ على عدد ١٦٢ علبة سجائر.

كما تم تحرير المحضر رقم رقم ٨٥٤٦ جنح أول العاشر من رمضان لأحد أصحاب المحلات التجارية لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي للسجائر وتم ضبط ٧٨ علبة سجائر متنوعة وتحرير المحضر رقم ٨٥٤٧ جنح اول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب المحلات التجارية لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي للسجائر وتم ضبط ٢٠ علبة سجائر.

وتم تحرير المحضر رقم ٨٥٤٨ جنح أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب المحلات التجارية لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي للسجائر وتم ضبط ٢٠ علبة سجاير متنوعة.