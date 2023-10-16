نشرة الحوادث| لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية .. قرار عاجل بشأن صيدلي مدينة نصر.. ومحاكمة مرتضى منصور بتهمة سب الخطيب

نشر قسم الحوادث فى موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، من بينها ما يلي:

عضة كلب.. تأجيل محاكمة زوج المذيعة أميرة شنب



أجلت محكمة جنح الشيخ زايد، محاكمة زوج المذيعة أميرة شنب في واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهمابمدينة الشيخ زايد لجلسة 23 أكتوبر.



14 ديسمبر.. قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة متهم بتسفير العناصر الإرهابية



قررت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفتزكي والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر



أحالت النيابة العامة في القاهرة صيدلي القاصرات الشهير بـ عنتيل مدينة نصر، إلى المحكمة المختصة لمحاكمته فيإتهامه بالإعتداء على قاصرات وسيدات داخل صيدلية يمتلكها بمنطقة عزبة الهجانة في مدينة نصر، وذلك بحجة الكشف عليهن أو إعطائهن حقن علاجية.



قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب الخطيب



قررت الدائرة الثالثة الجنائية بالمحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة مرتضى منصور في القضيتين أرقام 1208 و1228 لسنه 2023 جنح مالية القاهرة لجلسة 6 نوفمبر.



مليون ونصف كلمة السر.. أمن الجيزة يكشف لغز جثامين سيارة الواحات

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة،ملابسات العثور على جثث 3 أشخاص داخل سيارة على طريق الواحات في الجيزة.