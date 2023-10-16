سيارات هاتشباك مستعملة بـ 350 ألف جنيه | تعرف عليهم

يبحث أغلب المواطنين المصريين الآن داخل سوق السيارات المستعمل المصري عن طرازات سيارات مستعملة بحالة مميزة من أجل شرائها ، وذلك بعدما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير مسبوق بسبب الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة أوبل استرا ، وهيونداي جيتز ، وسكودا فئابيا، ودايهاتسون سيريون ، وهيونداي ماتريكس .

1- هيونداي ماتريكس موديل 2009 :

تنتمي سيارة هيونداي ماتريكس موديل 2009 الي فئة السيارات الهاتشباك وتحتوي علي محرك سعه 1500 سي سي ، وتباع باللون الفضي، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 500 ألف/كم، لا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك .

هيونداي ماتريكس موديل 2009

تباع سيارة هيونداي ماتريكس موديل 2009 داخل سوق السيارات المستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

2- دايهاتسو سيريون موديل 2007 :



تحصل سيارة دايهاتسو سيريون موديل 2007 علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتمتلك علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأسود، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها دهانات خارجية، بها رخصة سارية .

دايهاتسو سيريون موديل 2007

تتوافر سيارة دايهاتسو سيريون موديل 2007 للبيع بسعر 320 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

3- سكودا ميني فابيا موديل 2010 :

تمكنت سيارة سكودا ميني فابيا موديل 2010 من قطع مسافة سير تصل الي 160 ألف/كم، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتباع باللون الأزرق، وبها علبة تروس مانيوال، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها دهانات خارجية ، ورخصة سارية .

سكودا ميني فابيا موديل 2010

تأتي سيارة سكودا ميني فابيا موديل 2010 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 280 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

4- اوبل استرا موديل 2007 :

تنقل قوة سيارة اوبل استرا موديل 2007 الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعه 1600 سي سي، وتباع باللون الأسود ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة لمدة سنه، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

اوبل استرا موديل 2007

سعر سيارة اوبل استرا موديل 2007 داخل سوق السيارات المصري يصل الي 260 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وأداء محركها .

5- هيونداي جيتز موديل 2009 :

تباع سيارة هيونداي جيتز موديل 2009 باللون الأحمر ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتمكنت هيونداي جيتز من قطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، وبها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة سنه .

هيونداي جيتز موديل 2009

يبلغ سعر سيارة هيونداي جيتز موديل 2009 دال سوق المستعمل المصري 240 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .