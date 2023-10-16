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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطلة فيلم آل شنب تتعرض للتحرش في الشارع.. شاهد

صدى البلد

روت الفنانة الشابة نورين أبو سعدة بطلة فيلم آل شنب واقعة تتعلق بتعرضها للتحرش في الشارع.

ونشرت الفنانة الشابة نورين أبو سعدة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام"، تستغيث فيه وتكشف عن تعرضها للتحرش من قبل أشخاص في الشارع.

وفي الفيديو، ظهرت نورين منهارة من البكاء وروت الحادثة التي تعرضت لها.

وقالت إن شخصًا اقترب منها في الشارع وتحرش بها، حيث قام بسحب شعرها وصورها دون أن يتدخل أي شخص من الرجال الذين كانوا حولها.

فيلم آل شنب

طرحت الشركة المنتجة لفيلم آل شنب، البوستر الرسمي للفيلم استعدادا لعرضه الأول خلال الدورة القادمة من مهرجان الجونة السينمائى.

وعلقت الفنانة ليلى علوي على مشاركة فيلمها الجديد في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة من خلال صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام حيث نشرت البوستر الرسمي للفيلم وعلقت قائلة: البوستر الرسمي لفيلم "آل شنب" والمقرر عرضه بمهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة حيث يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.. تمنياتي بالتوفيق لينا كلنا

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

 ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكي، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف  شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله ، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

آل شنب الفنانة ليلى علوى مهرجان الجونة السينمائي ليلى علوي اسماء جلال محمود البزاوي

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