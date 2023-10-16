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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سمير فرج يكشف خطوة عاجلة للدولة المصرية لمناقشة تداعيات القضية الفلسطينية

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

كشف اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي، تفاصيل دعوة مصر لقمة لحل القضية الفلسطينية ووقف ضرب المدنيين.

وقال سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج “صالة التحرير” والمذاع عبر قناة “صدي البلد”،:" من المتوقع وفقا لـ الـ cnn فتح معبر رفح غدا لخروج الأجانب بعد رفض مصر عبورهم إلا بدخول المساعدات المصرية لغزة.

 

وأوضح فرج،:"مصر دعت لقمة بقيادة الرئيس السيسي للإجتماع مع قادة الدول العربية ودول الجوار لمناقشة تداعيات الأزمة الفلسطينية، مضيفا:" إيران يجب أن تحضر وكذلك سوريا ولبنان ودول الخليج لمناقشة حل الأمور".

“صدى البلد” الرئيس السيسي الإعلامية عزة مصطفى الأزمة الفلسطينية القضية الفلسطينية اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي المساعدات المصرية

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