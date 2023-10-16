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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المخاطر الصحية للتعرض البيئي والمهني للرصاص.. ندوة بالقومي للبحوث

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث

ينظم المركز القومى للبحوث ندوة بعنوان "المخاطر الصحية للتعرض البيئى والمهنى للرصاص والاستعداد  الوراثى "ذلك يوم الأربعاء  الموافق 25/10/2023 بالقاعة الرئيسية بالمركز القومى للبحوث علي هامش فاعليات منظمة الصحة العالمية  للأسبوع العالمى للحماية من التسمم للرصاص في الفترة 22 -28 أكتوبر لعام 2023 وهى من الفاعليات الهامة  على مستوى العالم. 

 

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث ودعم الدكتورة  فجر عبد الجواد القائم بأعمال وكيل معهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية والأستاذة الدكتورة هبة مهدى رئيس قسم الطب البيئى والمهنى، و برئاسة الندوة الدكتورة/ أمل سعد الدين حسين  العميد السابق للمعهد.


وسوف تتضمن الندوة عرض مخرجات الأبحاث التى تمت بقسم الطب البيئى والمهنى بالتعاون مع أقسام  ومعاهد أخرى من معاهد المركز القومى للبحوث. فى المقدمة سيتم عرض أعراض التسمم الحادة بالرصاص .


تلقيها الدكتورة/ هبة مهدى أستاذ طب الصناعات ورئيس القسم يعقبها الحديث عن أعراض التسمم  المزمن بالرصاص و تلقيها د/ نيرمين سعيد الباحث بالقسم ، يلي ذلك القاء محاضرة تحت عنوان مصدر التعرض للرصاص فى الحياة المدرسية وتلقيها  الدكتورة  نفين شرف أستاذ صحة البيئة بالقسم يعقبها الحديث عن  التدخين كمصدر للرصاص والتأثير السمى الجينى وتلقيها الدكتورة  منى محمد طه أستاذ الكيمياء الحيوية، والبيولوجيا الجزئية البيئية بالقسم ثم التحدث عن المهنة كمصدر للتعرض المزمن للرصاص وتلقيها ا.د / صفية 
بشير احمد أستاذ متفرغ صحة البيئة بالقسم ، يلي ذلك التحدث عن الرصاص والتغذية السليمة تلقيها ا.د/ ايمان محمد شاهى أستاذ الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزئية البيئية بالقسم ثم تقوم ا.د/ سلوى فاروق حافظ أستاذ طب الصناعات بالقسم بعرض علاج التسمم من الرصاص وفي الختام سوف تعرض ا.د/ أمل سعد الدين حسين أستاذ متفرغ صحة البيئة بالقسم الوقاية من التعرضات للرصاص فى الحياة اليومية والمهنية. 

 

وتركز ورشة العمل علي مجهودات الحكومة في الحد من مستويات الرصاص وتفعيل دور البرامج الوقائية في حماية الأفراد والعمال المعرضين مهنيا.

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