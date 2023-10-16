30 دقيقة.. طرد محمد هاني وإصابة عبد المنعم والعارضة تمنع هدف صلاح

مرت 30 دقيقة من عمر مباراة منتخب مصر أمام نظيره الجزائري بالتعادل السلبي، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة أمم أفريقيا المقبلة وتصفيات كأس العالم.

تعرض محمد عبد المنعم، مدافع منتخب مصر، لإصابة خلال مشاركته في مباراة الفراعنة أمام منتخب الجزائر.

سدد أحد لاعبي منتخب الجزائر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بـ محمد عبد المنعم في الدقيقة 11 من عمر المباراة اسقطته أرضا.

وفي الدقيقة 17 من عمر المباراة سدد محمود حسن تريزيجية لاعب منتخب مصر كرة قوية على مرمى الجزائر، وتمكن حارس مرمى الخضر من ابعاد الكرة ببراعة ليمنع هدف أول للفراعنة.

وفي الدقيقة 19 من عمر المباراة صنع منتخب مصر هجمة منظمة عن طريق محمد حمدي الذي مرر كرة أرضية وصلت لتريزيجية الذي ترك الكرة تمر لمحمد صلاح الذي سدد كرة منعتها العارضة من الدخول لشباك منتخب الجزائر.

وفي الدقيقة 27 من عمر المباراة تدخل محمد هاني مع أحمد توبة لاعب منتخب الجزائر في لعبة خطيرة تسببت في طرد هاني، بعد إشهار حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة.

وضم تشكيل الجزائر كلًا من:

في حراسة المرمى: أنتوني ماندريا.

خط الدفاع: يوسف عطال - أحمد توبة - عيسى ماندي – رامي بن سبعيني

خط الوسط: رضا زروقي - سفيان فيجولي – رياض محرز

خط الهجوم: فارس شعيبي – سعيد بن رحمة – أمين غويري.

تشكيل منتخب مصر..

محمد الشناوي

محمد هاني

محمد عبد المنعم

علي جبر

محمد حمدي

حمدي فتحي

محمد النني

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

محمود حسن تريزيجيه

مصطفى محمد