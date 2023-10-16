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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الملك عبد الله يحذر من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية

حذر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين، اليوم الاثنين، من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة، وذلك بعد اليوم التاسع من العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وقال الملك عبد الله خلال لقائه الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إن آلاف الفلسطينيين الأبرياء معرضون للخطر إذا لم يتم إيقاف الحرب على غزة، مشيرا إلى أن استمرارها قد يدفع بالمنطقة بأكملها إلى دوامة عنف جديدة.

وأشار الملك عبد الله إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة جراء نقص الغذاء والمياه والدواء، مشيرا إلى أهمية استدامة القطاع الطبي لتقديم الخدمات العاجلة لمعالجة المرضى والمصابين من الفلسطينيين.

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وأكد العاهل الأردني أن محاولات التهجير القسري للفلسطينيين والتسبب بنزوحهم أمر مرفوض سيدفع بالمنطقة إلى كارثة أخرى ودوامة جديدة من العنف والدمار، لافتًا إلى ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في حماية المدنيين وإدانة استهدافهم.

وأكد الملك أهمية العمل لإيجاد أفق سياسي يضمن فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

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