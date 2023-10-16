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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل السفر إلى تنزانيا.. تطعيمات جديدة للاعبي الأهلي

صدى البلد

اكد ‏الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه تم منح لاعبي الفريق جرعة جديدة من التطعيمات الخاصة بالملاريا، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا.‏

وأوضح أن اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري وكافة أعضاء البعثة حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيمات عقب مباراة ‏الإسماعيلي الأخيرة في بطولة الدوري.‏

وأشار إلى أن هناك ملفًا طبيًّا شاملًا عن الحالة الصحية للاعبين والقياسات الخاصة بهم، تم إعداده مسبقًا لتسليمه إلى اللجنة المنظمة ‏لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، أسوة بما يحدث في بطولات كأس العالم للأندية ودوري أبطال إفريقيا.‏

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا المقرر لها يوم الجمعة ‏المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد من أجل تقديم أفضل ما يمكن خلال ‏مواجهة سيمبا، لتحقيق ضربة بداية قوية في البطولة.‏

الدكتور أحمد جاب الله بالنادي الأهلي التطعيمات الخاصة بالملاريا تنزانيا اللاعبين

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