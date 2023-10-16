قبل السفر إلى تنزانيا.. تطعيمات جديدة للاعبي الأهلي

اكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه تم منح لاعبي الفريق جرعة جديدة من التطعيمات الخاصة بالملاريا، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا.
وأوضح أن اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري وكافة أعضاء البعثة حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيمات عقب مباراة الإسماعيلي الأخيرة في بطولة الدوري.
وأشار إلى أن هناك ملفًا طبيًّا شاملًا عن الحالة الصحية للاعبين والقياسات الخاصة بهم، تم إعداده مسبقًا لتسليمه إلى اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، أسوة بما يحدث في بطولات كأس العالم للأندية ودوري أبطال إفريقيا.
وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد من أجل تقديم أفضل ما يمكن خلال مواجهة سيمبا، لتحقيق ضربة بداية قوية في البطولة.