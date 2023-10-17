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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالخطوات.. طرق الدخول على منصة التعلم الإلكتروني بـ جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس، أن الكتب الإلكترونية لمقررات المستويات الثالث والخامس والسابع للعام الجامعي 2023-2024 متاحة الآن على منصة التعلم الإلكتروني لكلية الآداب (ASU2Learn).

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وأشارت كلية الآداب جامعة عين شمس، إلى أنه يمكن للطلاب الذين انتهوا من تسجيل الإرشاد الأكاديمي، وتم اعتماده من قبل المرشدين الأكاديميين، تسجيل الدخول على المنصة باستخدام الرقم القومي في اسم المستخدم واستخدام الرقم نفسه في كلمة المرور، من خلال الرابط التالي:
https://asu2learn.asu.edu.eg/arts/

وأوضحت كلية الآداب جامعة عين شمس، خطوات الدخول على منصة التعليم الإلكتروني للطلاب.

وأوضحت كلية الآداب جامعة عين شمس، عبر صفحتها الرسمية أنه يمكن للطلاب الدخول على منصة التعلم الإلكتروني لكلية الآداب، لمتابعة كافة المناهج الدراسية والحصول على المقررات الخاصة بكل طالب، من خلال الدخول علي لينك المنصة:

https://asu2learn.asu.edu.eg/arts/

وكشفت كلية الآداب جامعة عين شمس، أنه في حالة عدم تمكن الطلاب من الدخول على المنصة؛ يمكن الدخول على رابط الدعم الفني واستكمال البيانات المطلوبة، وكتابة المشكلة  على الرابط التالي: أو من خلال مسح الكود (QR code) التالي:

https://forms.gle/SFuRJ9Fp2CJE4q2F7

ولمعرفة المزيد حول استخدام المنصة وتصفح المقررات عليها، يمكنكم الدخول على الرابط التالي:
https://asu2learn.asu.edu.eg/arts/course/view.php?id=1918

كلية الاداب جامعة عين شمس الكتب الالكترونية منصة التعلم الإلكتروني Jobs Education

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