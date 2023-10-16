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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غير متوقع.. تعليق صادم من أمريكا بشأن أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

أمريكا
أمريكا

قال مسؤول أمريكي كبير، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة لا تزال تعتقد أن مجموعة من الأمريكيين قد تم احتجازهم كأسرى لدى حماس، مؤكدا أن واشنطن لا تعرف أي شيء عن ظروف الأسرى.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال المسؤول، إن “الجهود المستمرة التي تبذلها الإدارة للتأكد من المعلومات المتعلقة بهؤلاء الأسري الأمريكيين لم تحرز أي تقدم.. المشاورات مع الشركاء في المنطقة مستمرة”.

وأضاف أن الولايات المتحدة تواصل أيضًا العمل على افتراض أن هؤلاء الأسري قد لا يتم جمعهم في مكان واحد.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، أفادت في وقت سابق اليوم الإثنين، بأن أمريكا تضغط للتوصل إلى صفقة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية “حماس” بملف الأسرى والمفقودين.

تركيا تتدخل 

كما أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، بأن تركيا تبحث مع حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إطلاق سراح الأسرى المدنيين لديها.

وحسب “رويترز”، أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية، بأن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اجرى اتصالا هاتفيا مع زعيم حركة حماس الفلسطينية اسماعيل هنية اليوم الاثنين.

وقال المصدر، إن فيدان وهنية ناقشا آخر تطورات القتال بين القوات الإسرائيلية والفلسطينية، فضلا عن إطلاق سراح الرهائن المدنيين لدي حماس.

الصليب الأحمر الدولي يتحرك

وقالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر الدولي، سارة ديفيز، إن المنظمة تعقد اجتماعات مباشرة مع كبار مسؤولي حماس في محاولة للوصول إلى الأسري الإسرائيليين في قطاع غزة.

وحسب شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، قالت ديفيز، المسؤولة الصحفية للصليب الأحمر في القدس: “نحن في حوار ومناقشة مع حماس على أعلى المستويات.. نحن نسعى لإطلاق سراح هؤلاء الأسري، وكذلك السماح بالوصول لهم حتى نتمكن من الاطمئنان على سلامتهم وحتى نتمكن من نقل الرسائل منهم إلى أسرهم والعكس”.

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ولم يكشف الصليب الأحمر الدولي تفاصيل الاجتماعات، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على حوار مفتوح مع الأطراف المتحاربة.

وقالت ديفيز: “تجري هذه المحادثات بطريقة ثنائية وسرية.. ومع ذلك، أريد التأكيد على أننا نعمل بلا هوادة لضمان قدرتنا على الوصول إلى الأسرى”

حماس الولايات المتحدة الأسرى أمريكا إسرائيل المقاومة الفلسطينية

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