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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"الشباب والرياضة" ومنظمة العمل الدولية تنفذان أندية "البحث عن وظيفة" بالقاهرة والجيزة

البحث عن وظيفة بمراكز
البحث عن وظيفة بمراكز شباب محافظتي القاهرة والجيزة

تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مجموعة من أندية البحث عن وظيفة بمراكز شباب محافظتي القاهرة والجيزة (عزبة النخل، المشابك)، والتي تستمر حتى الخميس 26 أكتوبر الحالي. 


وتستهدف أندية البحث عن وظيفة الشباب المصريين والوافدين، وتعمل على تأهيلهم لسوق العمل والتعرف على آليات البحث عن وظيفة وكيفية كتابة السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية والوظيفية ومقابلات التعارف مع الشركات.


كما تهدف إلى إعداد جيل من الشباب القادر على إيجاد فرصة عمل لائقة له من خلال البحث عن الفرص الحقيقية والتعرف على متطلبات سوق العمل من مهارات معينة تتطلبها شغل تلك الوظائف.


ويتضمن نادي البحث عن وظيفة، مجموعة من الأنشطة التفاعلية مع الشباب والتي يستطيع الشاب خلالها التعرف على سوق العمل وآليات البحث عن الوظيفة المناسبة، وأيضا إجراء مقابلات التعارف مع الشركات.


ويقوم بتنفيذ نادي البحث، مجموعة من الميسرين من العاملين بمديريات الشباب والرياضة المدربين والمؤهلين لاتمام هذه الأنشطة مع الشباب، ويتم المتابعة مع الشباب منذ إنتهاء النادي وحتى ثلاثة أشهر للتأكد من حصول الشباب على فرص عمل لائقة بشركات القطاع الخاص. 


من جانبها، أكدت منال جمال وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب أن نادي البحث عن وظيفة يستهدف شباب الخريجين لتطوير مهاراتهم في البحث عن وظائف وكيفية دخول سوق العمل والمساعدة في خفض معدلات البطالة بين الشباب.


ومن المقرر تنفيذ أندية البحث عن وظيفة مجموعة من المحافظات الأخرى خلال الفترة القادمة لتوسيع شريحة المستفيدين واتاحة الفرصة أمام الشباب للاستفادة من أندية البحث عن وظيفة.

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