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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد 7 سنوات من البحث.. اكتشاف مقبرة فرعونية تصبح حديث العالم

صدى البلد

مازال الفراعنة بما صنعوه قبل آلاف السنين أن يبهر العالم في القرن الـ 21، فكان أحدث الاكتشافات المصرية وهي مقبرة للكهنة وكبار المسئولين حديث الإعلام الغربي لعظمة ما وجدوا عليه المقبرة.

فقد نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه تم اكتشاف مقابر حجرية وخشبية قديمة تحتوي على جثث محنطة لكبار الكهنة والمسؤولين منذ 3400 عام في مصر.

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وأوضحت الصحيفة البريطانية في تقريرها أن المقبرة تضم  توابيت منقوش عليها أسماء سيدتين، كما تم اكتشاف بردية عليها كتاب الموتى بالإضافة إلى عدد من التمائم والحلي.

وتم اكتشافه في منطقة الغريفة بمقبرة تونة الجبل في المنيا، على بعد 136 ميلاً (220 كم) جنوب القاهرة.

كما أشار التقرير :"أنه يعود تاريخ موقع الدفن إلى عصر الدولة الحديثة، وهي الفترة التي أصبحت فيها مصر قوة عالمية بين القرن السادس عشر والقرن الحادي عشر قبل الميلاد".

وتغطي هذه الفترة من التاريخ المصري القديم الأسرة الثامنة عشرة، والأسرة التاسعة عشرة، والأسرة العشرين من 1549 قبل الميلاد إلى 1069 قبل الميلاد.

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ومن بين الاكتشافات الجديدة تابوت خشبي منقوش وملون لابنة رئيس كهنة جيهوتي، وهو إله مصري قديم يُعرف أيضًا باسم تحوت.

كان إله القمر والنصوص المقدسة والرياضيات والعلوم والسحر ورسول ومسجل الآلهة، وكثيرًا ما كان يُصوَّر على أنه طائر أبو منجل أو قرد البابون.

وكشف علماء الآثار أيضًا أنهم عثروا على ورق بردية يبلغ طوله حوالي 50 قدمًا (15 مترًا) وفي حالة جيدة "كما لو كانت ملونة بالأمس"، وسيتم عرضه الآن في المتحف المصري الكبير.


وتضم المقبرة عددًا كبيرًا من المقابر المنحوتة في الصخر ومئات الاكتشافات الأثرية الأخرى، وفقًا لوزارة السياحة والآثار المصرية والمجلس الأعلى للآثار (SCA).

وقال مصطفى وزيري، الأمين العام للهيئة: "لقد كنا نبحث عن مقبرة المملكة الحديثة هذه لمدة سبع سنوات، وعثرنا عليها أخيرًا في موسم التنقيب هذا".

وتشتهر منطقة الغريفة بالمنيا، التي تم اكتشافها عام 1925، باكتشافاتها الأثرية، حيث ضمت 35 مقبرة، و90 تابوتاً، و10 آلاف تمثال.

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