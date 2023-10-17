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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عبد الجليل: مشاركة هذا اللاعب مستقبلاً مع منتخب مصر صعب

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر قدم مستوى قويا خلال ودية الجزائر، مشيرا إلى أن المنافس كان يضغط بكل قوة خلال الربع ساعة الأولى، ولكن الأمور اختلفت بعد طرد محمد هاني، حيث ارتفعت الروح المعنوية في ظل قوة الخصم.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الدفع بـ عمر كمال عبدالواحد على حساب زيزو كان قرارا جيدا، ومنتخب مصر بدأ يخرج بالكرة بشكل سليم، وهناك ثقة كبيرة من مصطفى محمد وتريزيجيه وصلاح في الخروج بالكرة وبناء هجمات جيدة، وقرار فيتوريا كان سليما بوجود محمد حمدي على حساب أبو الفتوح" لاستغلال قدرات حمدي الدفاعية، ومحمد هاني كان يسير بشكل جيد حتى حالة الطرد بسبب كرة مشتركة تدخل فيها بشكل قوي".

عبدالجليل: منتخب مصر ظهر بشكل قوي أمام الجزائر.. ومن الصعب مشاركة محمود حمادة مستقبلا

وأضاف: "منتخب مصر لعب بشكل جيد وكان شرسا في الملعب، وظهر جمال بلماضي مدرب الجزائر في حالة عصبية وغضبا كثيرا من لاعبيه، والمباراة كانت قوية وشهدت التحامات قوية، وشعرت بروح اللاعبين وقوة المنتخب المصري ظهرت بقوة، وحمدي فتحي متفوق على نفسه منذ سنة كاملة بعدما تطور مستواه على يد مارسيل كولر".

وواصل: "مصطفى محمد تطور مستواه بفعل الاحتراف الأوروبي، ارهق دفاع منتخب الجزائر في معظم الوقت، ومحمد الشناوي له دور كبير في اللقاء، وحافظ على حظوظنا في اللقاء حتى الهدف كانت كرة صعبة للغاية".

وأتم: "منتخب مصر لديه عناصر مميزة في خط الوسط، وفيتوريا كان منبهر بـ محمود حمادة في البداية خصوصا مع غياب طارق حامد والنني وامام عاشور لكن أتمنى الاهتمام بحمادة، وأشعر أن المدرب غير مقتنع بـ مروان عطية".

منتخب مصر الجزائر محمد عبدالجليل محمد هاني محمد حمدي محمود حمادة

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محمد عبد الجليل: مشاركة هذا اللاعب مستقبلاً مع منتخب مصر صعب

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