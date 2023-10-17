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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد..ردة فعل صادمة من يوتيوبر شهير عضه ثعبان أثناء بث مباشر في الهند

ردة فعل صادمة من
ردة فعل صادمة من يوتيوبر شهيرعضه ثعبان أثناء بث مباشر

فوجئ متابعو اليوتيوبر الأمريكي الشهير، دارين واتكينز جونيور المعروف باسم “ شو سبيد” بردة فعله الصادمة بعد أن زعم أن ثعبانا عضه في ساقه أثناء بث مباشر له من الهند. 

شعر اليويتوبر الأمريكي بالذعر الشديد بعد أن وضع شخص هندي الإجوانا على كتفه ثم وضع ثعبانا بعدها زاعما أنه عضه لدرجة أنه خلع بنطاله عبر البث المباشر. 

وكرر اليويتوبر الأمريكي عبر البث المباشر وفيديو شاهده ما يزيد عن 9 ملايين شخص: "أقسم بالله أنه عضني! أنا على وشك الموت يا أخي!"

وانقسمت ردود الأفعال حول “ شو سبيد” بين من رأى تصرفه مسيء وبين من التمس له عذرا.

ثعبان يتسبب في ذعر للركاب

تسبب ثعبان رصده أحد الركاب داخل إحدى العربات المكيفة في قطار بالهند في حالة ذعر كبيرة للركاب. 

وفقا للتفاصيل التي أوردتها صحيفة “إنديا توداي"، فقد قام مسئولون الغابات بتفتيش عربة القطار بحثا عن الثعبان. 

لسوء الحظ، لم يتمكن فريق الإنقاذ من العثور على الثعبان الذي تسبب أيضا في توقف القطار في المحطة لمدة 15 دقيقة تقريبا قبل استكمال رحلته نحو  نيودلهي. 

ولكن لحسن الحظ أيضا، لم يسبب الزاحف الخطير أي إصابات لأي راكب بالقطار داخل محطة سكة حديد إيتاوا في ولاية أوتار براديش الهندية. 

ولادة ثعبان ثور برأسين

في ظاهرة نادرة من نوعها، أصيب مربي أفاعي أمريكي بحالة من الذهول إثر ولادة ثعبان ثور يملكه صغير برأسين  متمنيا أن يعيش لأطول فترة ممكنة. 

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار”، اليوم الأحد، تعهد عاشق الزواحف ببذل قصارى جهده للحفاظ على ثعبانه الأليف على قيد الحياة بعد ولادته برأسين.

وأكد المربي آدن جونسون إنه أصيب بالذهول عندما فقس أول مجموعة من بيض الثعبان الثور، وخرجت إحداها من قوقعة كبيرة بشكل غير عادي برأسين في ولاية ويسكونسن. 

وتفقس هذه الزواحف النادرة بمعدل واحد من 100 ألف ثعبان علما بإنه كان من المفترض أن يكون الثعبان الصغير توأما، لكن الجنين لم ينقسم مما أدى إلى ولادته برأسين وجسد واحد.


وكشف عن حيوانه الأليف الجديد في أحد مقاطع الفيديو الأولى له، معلقا: “إنه حي ويتحرك، وكلا الرأسين يتنفسان، أشك في أنه سيبقى على قيد الحياة، لكننا سننشئ قفصا وسنفعل ذلك، لنرى إن كان بإمكاننا إبقائه على قيد الحياة”.

رجل في أمعاء ثعبان

لحظة مرعبة عاشها شاب عندما ضاقت به السبل للبحث عن صديقه الذي ذهب إلى العمل ثم أخيرا وجده جثة هامدة داخل أحشاء ثعبان عملاق غرب اندونيسيا. 

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، ابتلع ثعبان يبلغ طوله 23 قدمًا مزارعًا كاملاً بعد أن غادر للعمل ولم يُشاهد مرة أخرى حتى تم الكشف عن جثته ملفوفة في جلد الوحش القاتل المشدود

 

واكتشف الأصدقاء والعائلة رجلاً مفقودًا في أفظع حالة يمكن تخيلها داخل جسد ثعبان عملاق يبلغ طوله سبعة أمتار.

أكبر سالوبيرو البالغ من العمر 25 عامًا، انطلق للعمل في جني زيت النخيل في منطقة نائية في غرب سولاويزي بإندونيسيا ولم يُرَ حياً مرة أخرى.

بدت عملية البحث عن الشاب أكبر بلا أمل حتى تم العثور على ثعبان عملاق محشو حتى أسنانه في حديقته الخلفية في الساعة 10 مساءً في الليلة التالية.

مع تجمع حشد كبير حول الثعبان، بدأ رجل بقطع جلده بعناية لكشف النقاب عن جسم الشاب البالغ من العمر 25 عامًا بكامل ملابسه.

حتى أن المزارع تم جره من قدمه وهو لا يزال يرتدي الأحذية التي كان يرتديها في اليوم السابق ليوم عمل.

وقال ساترياوان جار أكبر: 'تم العثور عليه في موقع الحديقة. في البداية انطلق أكبر من منزله ليحصد النخيل ، بعد أن لم يعد إلى منزله بحث عنه الناس'.

وبحسب ما ورد علمت زوجة أكبر ، مونو ، بالحادث فقط عندما ظهرت الصور ومقاطع الفيديو في الأخبار.

 ثعبان من المرحاض 

 

تفأجات سيدة من مدينة توسكون بولاية أريزونا الأمريكية بخروج ثعبان لها من مكان صادم داخل أرجاء منزلها بعد العودة له. 

وفقا لما نقلته قناة “فوكس نيوز” الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية، فإنه في مشهد تقشعر له الأبدان وجدت ميشيل ليسبرونت ثعبانا أسود طويلا أمامها. 

أوضح التقرير أنه بينما عادت السيدة إلى منزلها وتستخدم المرحاض الخاص بحمامها إذا بها تصدم بخروج ثعبان من المرحاض ولحسن الحظ أغلقته بمجرد رؤسة الثعبان على الفور. 

وعلى الفور، اتصلت السيدة بشركة تتعامل في صيد الثعابين حيث حضر موظف إلى منزلها وقام بصيد الثعبان ملقطا مقطع فيديو مدته 20 ثانية له أثناء هذه العملية. 

وقالت السيدة لوكالة “ أسوشييتد برس”: "هذا الموقف تسبب في صدمة كبيرة ولكل من رآه بعد نشري له، يعد هذا  أسوأ كابوس بالنسبة لي".

وبلغ طول الثعبان الذي أطلق صائد الثعابين سراحه  في مكان بعيج عن منزلها بين 3 أقدام و 4 أقدام. 

وأضافت السيدة أنها رفضت استخدام حمامها الرئيسي لمدة ثلاثة أسابيع بسبب هذه الواقعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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