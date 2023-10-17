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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: قمة القاهرة للسلام تؤكد دور مصر المحوري لحل القضية الفلسطينية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد النائب عماد سعد حمودة، عضو مجلس النواب، أن الجهود المصرية التي تبذلها، بشأن القضية الفلسطينية، تعبر عن موقفها التاريخي الراسخ الدعم للشعب الفلسطيني، وحقوقه المشروعة في استرداد أراضبه المحتلة، وإقامة دولة مستقبلة وفقًا للمرجعيات الدولية على حدود 1967.

وأعرب "حمودة"، في تصريحات صحفية اليوم، عن تفاؤله بقمة القاهرة للسلام، المقرر أن تنعقد بناء  على دعوة مصرية للقوى الدولية والإقليمية، والتي تستهدف وقف التصعيد في قطاع غزة، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القمة تأتي في ضوء الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية.

وثمن عضو مجلس النواب، الاستجابة الدولية والإقليمية الواسعة لقمة القاهرة للسلام، والتي تعبر عن دور مصر المحوري في حل القضية، مشيرًا إلى أن مصر هي القائد والمعول الأول عليه في حل تلك الأزمة، ورفع المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والحصار المطبق على أهالي غزة.

وأشاد النائب عماد سعد حمودة بالموقف المصري الذي رفض فتح معبر رفح أمام الأجانب فقط، وربطه بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي عزة.

واستنكر النائب الصمت الدولي تجاه الانتهاكات التي تحدث في قطاع غزة، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني الأعزل لانتهاكات إنسانية تتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية.

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