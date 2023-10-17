محبط.. اعتراف مفاجئ من رياض محرز بعد التعادل أمام مصر

اعترف النجم الجزائري رياض محرز، بفشل منتخب بلاده في إيجاد الحلول أمام منتخب مصر في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين، أمس الاثنين، على ملعب “هزاع بن زايد” وانتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وقال رياض محرز، في تصريحات أبرزتها صحيفة “النهار” الجزائرية: "أنا محبط بعض الشيء بسبب النتيجة، لقد لعبنا أمام منافس بـ 10 لاعبين، لكن لم نلقَ الحلول في المباراة، رغم العودة القوية لنا في 10 دقائق الأخيرة”.

وأضاف: "يبقى لقاء ودي، لدينا مباراتان مهمتان في نوفمبر، ويجب التحضير والتركيز لهما بشكل جيد، لم نفقد أي شيء هي عبارة عن مباراة ودية”.

وتابع: "حضرنا للمباراة بشكل جيد، لكن البطاقة الحمراء بالنسبة لمنتخب مصر زادتهم عزيمة، إسلام سليماني مهاجم كبير برهن في مشواره الدولي وأكد أنه المهاجم القوي للمنتخب، وأشكر الجماهير الجزائرية كثيرا على حضورها المباراة”.

وختم: "نسعى للعب تصفيات مباريات كأس العالم بشكل جيد بعدها لنستعد لبطولة أمم أفريقيا، مجموعتنا ليست صعبة وليست سهلة في الوقت نفسه”.