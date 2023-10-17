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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استئصال الورم السرطاني.. تحذير خطير من الحرس الثوري لإسرائيل من صدمة أخرى

الحرس الثوري الايراني
الحرس الثوري الايراني

حذر علي فدوي  نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، من أن إسرائيل ستواجه موجة جديدة وصدمة استباقية من محور المقاومة إذا لم تضع حدا "للفظائع" التي ترتكبها في غزة.

وقال فدوي إن "صدمات" محور المقاومة ضد إسرائيل ستستمر حتى استئصال هذا "الورم السرطاني" من خريطة العالم، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

وأضاف "موجة صدمة أخرى في الطريق إذا لم تضع إسرائيل حدا للفظائع في غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان،  من أن اتساع رقعة الحرب إلى جبهات أخرى بدأ يصل إلى مراحل لا يمكن تفاديها.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قال أمير عبداللهيان: إذا اتسع نطاق حرب الكيان الصهيوني ضد غزة فإن خسائر فادحة ستلحق بأمريكا".

وأشار، في تصريحات إعلامية، إلى استمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد أهالي قطاع غزة. 

 وقال: "إن لم ينجح وقف العدوان على غزة فاتساع جبهات الحرب غير مستبعد ويزداد احتماله كل ساعة".

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