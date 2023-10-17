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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الفرنسية: ارتفاع عدد قتلانا في إسرائيل إلى 21

صدى البلد

قالت الخارجية الفرنسية ، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى الفرنسيين في إسرائيل إلى 21.

وأضافت الخارجية الفرنسية ، أنه من المرجح أن عددا من الفرنسيين لا يزالون أسرى لدى حركة المقاومة الفلسطينية "حماس". 

وأعلنت وزارة الصحة إسرائيل أمس ، ارتفاع أعداد القتلى والجرحى والأسرى في عملية طوفان الأقصى، التي شنتها المقاومة الفلسطينية على جنود الاحتلال الإسرائيليين والبلدات الاستيطانية في السابع من أكتوبر الجاري.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، ارتفاع أعداد أسراه المحتجزين في قطاع غزة إلى 199.

وقال إن 291 بين جندي وضابط قتلوا في عملية طوفان الأقصى، في حين بلغ العدد الكلي للقتلى الإسرائيليين أزيد من 1400 قتيل.

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