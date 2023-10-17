افتقدك بشدة.. محمد شريف يهنئ أليو ديانج بعيد ميلاده

حرص اللاعب المصري محمد شريف لاعب نادي الخليج السعودي، علي تهنئة المالى أليو ديانج، نجم خط وسط النادى الاهلى، بعيد ميلاده الـ"26" فهو من مواليد 16 أكتوبر 1997.

ونشر شريف، صورة له رفقة اليو ديانج عبر حسابه على إنستجرام وعلق قائلا : "عيد ميلاد سعيد يا أخي وافتقدك بشدة".

ولعب ديانج قبل الأهلى لناديين فقط هما دجوليبا دى باماكو المالى ومولودية الجزائر، ويرتبط النجم المالى بعلاقة قوية مع مشجعى الرداء الأحمر بفضل أدائه المتميز وإخلاصه الكبير للفانلة الحمراء.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد واصل تدريباته أمس الاثنين على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا المقرر لها يوم الجمعة ‏القادم، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.‏