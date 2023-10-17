سلاف فواخرجي بالشال الفلسطيني تضامنا مع غزة |شاهد

شاركت الفنانة سلاف فواخرجي، جمهورها صورة جديدة لها، وذلك في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

حرصت النجمة السورية على الظهور في الصور بالشال الفلسطيني، في رسالة منها لدعم القضية الفلسطينية، وعلقت قائلة: "أنا لا أنساكِ فلسطين ويشدّ يشدّ بي البعد أنا في أفيائكِ نسرين أنازهر الشوك أنا الورد".

أحدث أعمال سلاف فواخرجي

من ناحية أخرى، قد شاركت سُلاف فواخرجي، فى سباق رمضان 2022، بالمسلسل السوري "مع وقف التنفيذ" وهو مسلسل اجتماعي إنساني، يخوض في العوالم النفسية لمجموعة من الشخصيات الرئيسية في الأحداث، وتأثير الظروف المحيطة على الأبطال نفسيا ومهنيا.

يذكر أن مسلسل "مع وقف التنفيذ" ضم مجموعة متميزة من النجوم أبرزهم، عباس النوري، سُلاف فواخرجي، غسان مسعود، صباح الجزائري، صفاء سلطان، شكران مرتجي، يامن الحجلي، حلا رجب، فايز قزق، زهير عبدالكريم، محمد قنوع، جلال شموط، ريام كفارنة، وائل زيدان، سهير الصالح، سارة بركة.

أما عن آخر أعمال سُلاف فواخرجي مسلسل" عنبر 6 " بطولة كلا من صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج علي العلي.