زوجة لاعب الأهلي السابق تخطف الأنظار من داخل حمام السباحة

شاركت لويزا زوجة برونو سافيو نجم الأهلي السابق صورة جديدة له عبر حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت زوجة النجم البرازيلي داخل حمام السباحة رفقة طفلها بإطلالة صيفية جريئة مرتدية مايوهاً باللون الأورانج اللافت.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع اللمسات البسيطة من المكياج وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بطريقة مميزة.

وانضم برونو سافيو، إلى الأهلي في موسم الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 1.5 مليون دولار، قبل أن يعود النادي الأهلي ويبيعه لناديه السابق مجددا مقابل 1 مليون دولار، حيث حصل نادي بوليفار على القسط الأول من قيمة الصفقة بقيمة 800 ألف دولار، وكان يتبقى له قيمة القسط الثاني والبالغة 700 ألف دولار.

وعاد برونو سافيو ، إلى ناديه السابق بوليفار مقابل التنازل عن قيمة القسط الثاني من مبلغ انتقاله للأهلي مطلع الموسم الحالي والبالغ 700 ألف دولار، بخلاف حصول الأهلي على 300 ألف دولار إضافية من النادي البوليفي، ليصل إجمال الصفقة إلى مليون دولار.