فيتامينات ومعادن.. 4 فوائد للبنجر في وجبة طفلك

البنجر من الخضراوات ذات الفائدة العالية، فهو يحتوى على الكثير من الفيتامينات والمعادن مثل الحديد والكالسيوم وحمض الفوليك،وفيتامينات مثل فيتامين أ ، وفيتامين ج، لذلك فهو ضرورى إدخالة إلى طعام الرضيع .





متى يقدم البنجر (الشمندر ) للرضع ؟

يقدم البنجر للرضيع من عمر الشهر السادس ، ويجب تقديمة للرضع لأول مرة بمفردة لإختبار رد فعل الجسم عند تناولة ، ثم بعد ذلك يمكنكتقدميه من الكثير من الأطعمه الآخرى .





لذا نقدم لك فى هذا التقرير فوائد البنجر للرضع وفقا لموقع هيلثى…





١_ يساعد.البنجر على تقوية عظام الطفل لإحتوائة على البوتاسيوم والكالسيوم .

٢_يساعد على الوقاية من الإصابة بفقر الدم لإحتوائة على الحديد .

٣_يساعد على تقوية المناعة لإحتوائة على فيتامين ج .

٤_يساعد الطفل على التخلص من الإمساك وإضطرابات الجهاز الهضمي لإحتوائة على الألياف .