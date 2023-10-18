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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الفلسطيني: لن نقبل بتهجير شعبنا أو نرحل مهما بلغت التضحيات

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن استهداف المستشفى المعمداني في غزة كان بسبب قصف للاحتلال الإسرائيلي وهذه جريمة لا تغتفر.

وأضاف عباس في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الكيان الصهيوني ارتكب مجزرة حرب بشعة لا يمكن السكوت عنها.

ولفت إلى أنه قطع زيارته إلى الأردن والعودة إلى فلسطين على الفور، بعد المجزرة على المستشفى المعمداني، مؤكدًا "لن نسمح لإسرائيل بالإفلات من العقاب".

وأكد الرئيس الفلسطيني أن فلسطين لن تقبل بتهجير شعبها مرة أخرى ولن ترحل مهما بلغت التضحيات.

وكان رئيس فلسطين محمود عباس، عاد إلى رام الله بعد قطع زيارته إلى الأردن بعد إلغاء القمة الرباعية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتنسيق مع مصر والأردن إثر المجزرة الكبيرة التي حلت بالشعب الفلسطيني بعد ارتكاب حكومة الاحتلال الاسرائيلي مجزرة في مستشفى المعمداني، التي راح ضحيتها المئات من الشهداء من المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأعلن عباس الحداد العام لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام، على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني، وعلى جميع شهداء شعبنا.

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