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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023| مفاجأة رومانسية هتفرحك

الحمل
الحمل

برج الحمل – (21 مارس – 19 أبريل) هؤلاء الأشخاص بحب النشاط والحركة والحيوية والانفعال بشكل سريع

نعرض لكم توقعات برج الحمل اليوم الاربعاء 18 اكتوبر 2023

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برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 18 اكتوبر

لا شيء يخيفك وتعامل مع كل الاحتكاكات في الحياة العاطفية بابتسامة وكن مخلصًا في العمل وسيباركك النجاح المهني بأشكال مختلفة.

برج الحمل على الصعيد العاطفي 
 


على الرغم من الاحتكاكات الطفيفة، ستكون علاقتكما جيدة طوال اليوم و تأكد من إبقاء الحبيب في مزاج جيد وتقديره في كل من المساعي الشخصية والمهنية و قد تحصل بعض الإناث على عروض، وحتى زميل في العمل قد يتقدم إلى الأسرة للزواج.

كن صادقًا مع زوجتك وتأكد من عدم حدوث أي علاقات جديدة اليوم قد تؤثر على الحياة الزوجية و ستحتاج العلاقات بعيدة المدى إلى مزيد من المحادثات وإجراء مكالمات الفيديو اليوم.

توقعات برج الحمل مهنيا

إن اجتهادك المهني سيكون له آخذون في مكان العمل وستقدر الإدارة الجهود وقد تكافئهم برسوم إضافية وزيادة في الدور وقد تتلقى تعاونًا من أعضاء الفريق المبتدئين ولكن ذلك قد لا يكون كافيًا لتقديم مخرجات جيدة.

ابتعد عن سياسات المكتب واهتم أكثر بالتفاصيل التي يمكن أن تساعدك على تحقيق نتائج لا تقبل المساومة وتعامل مع ضغط العمل وتأكد من إكمال كل مهمة بمسؤولية.

توقعات برج الحمل صحيا


على الرغم من الصحة الجيدة، إلا أنه عليك توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الليل.

أولئك الذين لديهم مشاكل تتعلق بالقلب سوف يحتاجون إلى زيارة الطبيب وستكون الحمى البسيطة أو مشكلات صحة الفم شائعة أيضًا ولكنها لن تزعجك كثيرًا.

وينبغي تجنب رحلات المغامرة خلال هذه الفترة، فالكواكب لا تفضل المغامرات اليوم.

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