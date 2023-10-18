الحركة الوطنية: قصف مستشفى المعمداني مجزرة بشعة وانتهاك للمواثيق الدولية

أدان رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، اللواء رؤوف السيد علي، بشدة الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى المعمداني في قطاع غزة وأسفر عن مئات الضحايا من الأبرياء، بما في ذلك النساء والأطفال والمدنيين.

وصرح اللواء رؤوف السيد علي في بيان صحفي اليوم، قائلاً: "ندين بأشد العبارات هذا العمل البغيض الذي يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان. إن هذه المجزرة البشعة تثير قلقنا العميق وتجلب الحزن لقلوبنا."

وأضاف: "نحن نشعر بمسؤوليتنا الإنسانية والوطنية للتصدي لهذا العنف والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في هذا الوقت الصعب. نحن ندعو المجتمع الدولي بشدة للتحرك فورًا واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الأعمال الوحشية وحماية المدنيين."

وفي ختام بيانه، أعرب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وشدد على ضرورة تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. "إن السلام والعدالة هما السبيل الوحيد لضمان مستقبل أفضل للمنطقة، ويجب على المجتمع الدولي العمل بجدية من أجل تحقيق هذا الهدف النبيل".