مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21| أخبار تهمك

أسعار الذهب.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء 18-10-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2686 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2350 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2014 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18800 جنيه.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 32.73 جنيه للبيع، و32.61 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 37.87 جنيه للبيع، و37.74 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.05 جنيه للبيع، و99.71 جنيه للشراء.

فيما قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء على مدار هذا الأسبوع كانت خريفية، وفرص الأمطار كانت موجودة على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، أنه من المتوقع خلال الأيام القادمة أن تقل كميات الأمطار، موضحة أن فرص الأمطار تكون خفيفة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، ويبدأ أن يؤثر علينا وجود مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تكون حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام، لافتة إلى أنه خلال الأيام المقبلة من اليوم حتي بدايات الأسبوع القادم تصل العظمي على القاهرة الكبري ما بين ال26 إلى 30 درجة مئوية فترة النهار، وبالتالي الأجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأشارت إلى أنه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس يحدث إنخفاضات فى درجات الحرارة ويكون ملحوظ أكثر خلال ساعات الليل المتأخرة، والفارق بين النهار والليل بدأ أن يكون ملحوظ، متابعة أن فترات الليل المتأخرة تكون درجات الحرارة مائلة للبرودة.

وحذرت من الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والتي بدأت كثافتها تزيد، ناصحة بالقيادة بهدوء تام.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

العظمى الصغرى

القاهرة 30 - 19

الإسكندرية 28 - 20

الإسماعيلية 31 - 18

الغردقة 33 -22

أسوان 34 - 19

سوهاج 32 - 17

المنيا 31- 18

