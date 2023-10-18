تأجيل حفل وائل جسار ومي فاروق في الكويت تضامنا مع الشعب الفلسطيني

أعلن الفنان وائل جسار عن تأجيل حفلته المنتظر إقامتها يوم 2 من شهر نوفمبر القادم لأجل غير مسمى وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وكان من المفترض أن يشارك وائل جسار فى إحياء هذا الحفل المطربة المصرية مي فاروق، حيث كان مقررا أن يقام فى منطقة الكويت أرينا وسط الالاف من جمهور الثنائى هناك.





نجاة وائل جسار من الموت

وكان الفنان وائل جسار، استغاث بعد نجاته وأسرته من الموت بسبب إطلاق الرصاص في حفل زفاف، مطالبا جمهوره بالتعبير عن سعادتهم وفرحتهم بعدم استخدام الرصاص في الزفاف، منعًا لسقوط ضحايا وتحويل الفرح إلى مأتم.

ونشر وائل جسار فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، قال فيه: أنا طلعت على المنطقة لأزور الوالد والوالدة قعدت برة في الجنينة وكان في زفة وعُرس، كانوا يدقون الرصاص ابتهاجًا بالزفاف هذه الرصاصة كانت يا تقتلني يا قتلت أمي يا زوجتي أو أخي.

وتابع وائل جسار: إلى متى نضل هيك مستخفين بصحة وحياة الناس، وبنضرب رصاص في الزفاف؟، هذه الرصاصة كانت يا قتلتني يا قتلت والدي يا زوجتي يا أخي، ابتهاجكم بالزفاف يكون بالورد والفرح بس.

وأضاف جسار: أرجوكم ما تستخدموا الرصاص في حفلات الزفاف، لو واحد ماشي على الطريق هتقتله هالرصاصة، بكل محبة بقولكم بلاها قصة الرصاص، لأن كان ممكن أخسر حياتي أنا أو مرتي أو أمي أو خي، فبتمنى منكم يكون هذا الشيء، لو بدنا نفرح، نفرح بالورد والسعادة مش بالرصاص.