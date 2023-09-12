أخبار الفن| وائل جسار يكشف حقيقة مشاكل شيرين وحسام.. وهاجر الشرنوبي تتعرض للسرقة

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة، عن وائل جسار، وهاجر الشرنوبي وغيرهما، نرصد أبرزها فيما يلي:

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان خالد النبوي والذى قدم أعمالا كثيرة مميزة، وفي عيد ميلاده نرصد ابرز محطاته الفنية.



يصادف اليوم الموافق 12 سبتمبر ، عيد ميلاد القيصر كاظم الساهر الذي حقق نجاحات كبيرة .

علق المطرب وائل جسار، على أزمات المطربة شيرين عبد الوهاب، وحقيقة توتر العلاقة بينها وبين زوجها حسام حبيب بعد تداول أنباء عن وقوع خلافات بينهم خلال الفترة الأخيرة.

كشفت الفنانة هاجر الشرنوبي تفاصيل تعرضها لعمليه سرقة على يد خادمتها .

تستعد الفنانة اللبنانية سارة زكريا لإحياء حفل جديد في الأردن، يوم الخميس 14 سبتمبر الجاري، وذلك بعد قرار إيقافها من الغناء الذي أصدرته نقابة الفنانين بالأردن، اول أمس.