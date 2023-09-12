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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| وائل جسار يكشف حقيقة مشاكل شيرين وحسام.. وهاجر الشرنوبي تتعرض للسرقة

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة، عن وائل جسار، وهاجر الشرنوبي وغيرهما، نرصد أبرزها فيما يلي:

 

في عيد ميلاد خالد النبوي .. تعرف على أهم أعماله الفنية.    

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان خالد النبوي والذى قدم أعمالا كثيرة مميزة، وفي عيد ميلاده نرصد ابرز محطاته الفنية.

في عيد ميلاد كاظم الساهر.. تعرف على أبرز محطاته الفنية.


يصادف  اليوم الموافق 12 سبتمبر ،  عيد ميلاد القيصر كاظم الساهر الذي حقق نجاحات كبيرة .


وائل جسار يكشف حقيقة خلافات شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب بعد توتر علاقتهما 

 

علق المطرب وائل جسار، على أزمات المطربة شيرين عبد الوهاب، وحقيقة توتر العلاقة بينها وبين زوجها حسام حبيب بعد تداول أنباء عن وقوع خلافات بينهم خلال الفترة الأخيرة.

هاجر الشرنوبي تتعرض للسرقة على يد خادمتها.. تفاصيل

كشفت الفنانة هاجر الشرنوبي تفاصيل تعرضها لعمليه سرقة على يد خادمتها .

رغم الإيقاف.. سارة زكريا تحيي حفلا في الأردن

تستعد الفنانة اللبنانية سارة زكريا لإحياء حفل جديد في الأردن، يوم الخميس 14 سبتمبر الجاري، وذلك بعد قرار إيقافها من الغناء الذي أصدرته نقابة الفنانين بالأردن، اول  أمس.

وائل جسار هاجر الشرنوبى

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