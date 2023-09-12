عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد كاظم الساهر.. تعرف على أبرز محطاته الفنية

كاظم الساهر
كاظم الساهر

يصادف  اليوم الموافق 12 سبتمبر ،  عيد ميلاد القيصر كاظم الساهر الذي حقق نجاحات كبيرة .


عيد ميلاد القيصر كاظم الساهر

ولد القيصر في 12 سبتمبر من عام 1957 في مدينة الموصل في العراق اسمه الحقيقي هو كاظم جبار إبراهيم الساهر السامرائي، كان مسقط رأسه في أسرة بسيطة مكونة من 7 إخوة ذكور وأختين، انتقل القيصر في عمر العشرة أعوام من الموصل إلى منطقة الحرية في بغداد، بعد أن تقاعد والده من عمله في الحرس الملكي


عشقه للموسيقى كان هدفًا قرر أن يبدأ به مهما كانت الظروف الصعبة التي كان يمر بها.

أعمال لكاظم الساهر قبل أن يصبح القيصر

كان أول عمل له هو بائع للمثلجات، فكان يقف بالمثلجات وفي يده الكتاب يبع للأطفال ويقرأ الصفحات، عمل للمرة الثانية في أحد مصانع بغداد للنسيج ووفر بعض المال لشراء آلة العود التي يحلم بها، كانت الوظيفة الثالثة له هى السلم الذي ساعدته في الاقتراب من الحلم، فعمل مدرس موسيقى،وقرر أن يكمل دراسة الموسيقى بشكل متطور، عبر الدراسة في معهد الدراسات الموسيقية في بغداد.

 

لحن بأنامله الصغيرة أول مقطوعته وهي أغنية "أين أنت وهو لم يتجاوز الـ12 من عمره.

البداية الحقيقية لتحقيق الحلم لواقع

كانت بداية حياته الفنية في عام 1981 التي قدم فيها أغنية "ورد العشق" من ألحانه وكلمات الشاعر يوسف مقصود، وفي عام 1984 أصدر أول ألبوم له بعنوان "شجرة الزيتون"، كما غنى مقدمة المسلسل العراقي "نادية" بالتعاون مع الشاعر كريم العراقي وكانت الأغنية بعنوان "شجاها الناس"، كانت بداية معرفة الوطن العربي له فعليًا في عام 1989 من خلال أغنية  "عبرت الشط" التي حققت نجاحًا كبيرًا وقت ذلك.

تجربة كاظم الساهر بالدراما
 

كان له نصيب لخوض تجربة التمثيل وتمكن من تقدم عملين أولهما المسلسل العراقي "المسافر"،جسد فيها شخصية مدرس موسيقى يدعى "كمال" يتم إرساله من بغداد إلى الموصل ليعمل معلمًا وهنالك وهو من إخراج فلاح زكي ومن تأليف صباح عطواني، وقدم من خلال المسلسل مجموعة من الأغاني منها: ابعد عني يا ابن الناس، مبروك عليك، محروس، شحلو طولك،ولم يقدم كاظم أي عمل درامي بعد ذلك خلال فترة طويلة إلى أن أطل على الجمهور عام 2015 بمشاركته في مسلسل "مدرسة الحب"  بشخصية الراوي وهو مسلسل سوري من إخراج صفوان نعمو، تأليف نور شيشكلي، ومن بطولة: أمل عرفة، ورد الخال، حسن الرداد، مصطفى فهمي.


مشاركة كاظم الساهر ببرنامج ذا فويس كيدز
 

شارك كاظم الساهر في برنامج اكتشاف المواهب 3 مواسم في برنامج "ذا فويس أحلى صوت "في عام 2013، 2014، 2015.

كما شارك في نسخة البرنامج "ذا فويس كيدز" للأطفال في موسمين 2016، 2017.

كاظم الساهر القيصر كاظم الساهر عيد ميلاد القيصر كاظم الساهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

“دانيال” يضرب ولا يبالي| صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة عن طقس مصر.. احذروا من القادم

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري في الدوري

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة على يد شاب بالشارع في بورسعيد

بتحتاج مُخدر| تعليق مثير من ميدو على مهاجم الأهلي الجديد.. ويوجه نصيحة لكولر

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. استمرار حالة الطوارئ لحين انتهاء العاصفة دانيال

حريق مفاجئ في سفينة الركاب كليوباترا المتحفظ عليها بالسويس منذ 16 سنة| صور وفيديو

القشرة الأرضية معرضة للتمزق| العلماء يحددون قوة زلزال الفناء.. وهذه قائمة أكثر الدول عرضة للهزات

موضوعات متعلقة

رغم الإيقاف.. سارة زكريا تحيي حفلا في الأردن

أخبار الفن.. وائل جسار يكشف سبب رفض دخول ابنته الفن.. ومشكلة أنغام ومحسن جابر

فنان مصري شهير بطلا لمسلسل بريطاني يحمل اسم kaos

وائل جسار يكشف سبب رفض دخول ابنته مجال الغناء

زعلان معاها .. محسن جابر يكشف تفاصيل مشكلته مع أنغام

مفيش صلح.. تصرف صادم من طليقة حسن شاكوش

الفنانة التركية دينيز شاكر بطلة مسلسل "الأوراق المتساقطة" تحتفل بزفافها

وفاة المخرج السورى سمير غريبة

ترشيحاتنا

زعيم كوريا الشمالية في قلب روسيا وسط تحذيرات أمريكية من بيع الأسلحة

زلزال المغرب .. ارتفاع عدد الوفيات إلى 2862 والمصابين لـ 2562

طلب خاص من إمام عاشور لـ كولر قبل مشاركته الرسمية مع الأهلي

كفارة اليمين الغموس على المصحف.. مقدارها وهل يجب إخراجها؟

لو نفسك في موبايل فلاجشيب بسعر مناسب.. هذا الموبايل هو الأنسب لك

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. رابط التسجيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقعة طريفة في إنجلترا.. حصة يوجا تتحول إلى جريمة وهمية| ماذا حدث

السيارت معلقة بين الأشجار.. فيديو مرعب بعد ضرب العاصفة دانيال ليبيا

بحبك في المترو.. فيديو يتصدر الترند لشاب يتقدم لفتاة.. وهكذا علق المصريون

في ظل موجة الحر .. كيف تحمي نفسك من التعب والإغماء؟

فيديو

وجاءت سكرة الموت بالحق.. مات هو يصلي أثناء قراءة الإمام |فيديو

أهله رفضوا استلامه.. فيديو مؤثر لمسن عثر على طفل تائه في الشارع

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ