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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطوات استخراج بدل فاقد الرقم القومي أونلاين

صدى البلد

تعتبر البطاقة الشخصية من المقتنيات المعمة لكل مواطن لا يمكن السير من دونها فهي تعبر عن كينونته في الدولة ومصدر أمان،  فتعد البطاقة الشخصية من أهم المقتنيات والأوراق المهمة التي تنجز المهام لدى الأشخاص، لذا يشكل فقدانها صدمة بلنسبة للكثير، واستخراج بدل فاقد يحظى بعملية بحث واسعة حتى لا تتعطل مصالحهم، وهذا يتطلب خطوات. 

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وللتسهيل على المواطنين، فقد سهلت مصلحة الأحوال المدنية استخراج بدل فاقد البطاقة الشخصية عن طريق الـ أون لاين، دون الذهاب إلى فروع مصالح السجل المدني، ويتم ذلك عن طريق الخطوات الآتية: 

خطوات استخراج بدل فاقد البطاقة الشخصية أون لاين

ويمكن استخراج بدل فاقد للبطاقة الشخصية من منصة مصر الرقمية عن طريق اتباع الخطوات التالية

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- قم بالدخول على موقع مصر الرقمية .

انقر على خيار الأحوال المدنية.

انقر على أيقونة الخدمات الخاصة بالمصلحة.

قم باختيار الخدمة الخاصة باستخراج بدل فاقد الرقم القومي.

كتابة البيانات والرقم القومي السابق.

 

خطوات عليك فعلها مباشرة بعد فقدان البطقة الشخصية 

في حال فقدان البطاقة الشخصية فعليك أولا الذهاب لقسم الشرطة وحرر محضر فقد المتعلقات، ثم يتم بعدها التوجه إلى الأحوال المدنية التابع لها، وشراء النموذج واستيفاء البيانات لعمل بدل فاقد.

 

ثم قم باعتماده من جهة العمل وإرفاق المستندات المطلوبة مع الاستمارة في حالة تغيير محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية، والرجوع به مرة أخرى إلى السجل المدني بعدها يتم تصويرك أمام الموظف المختص.

 

ستحصل على إيصال استلام في الموعد المحدد وفق بطاقة مستعجلة أم عادية بعد أسبوعين.

 

رسوم استخراج بدل فاقد بطاقة الرقم القومي 

وفر السجل المدني التابع لوزارة الداخلية، 3 أنواع من استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي، فهناك الاستمارة العادية وتكون رسومها 45 جنيها، على أن يستلمها بعد مرور 15 يوما، وهناك استمارة عاجلة برسوم 120 جنيها على أن يستلمها بعد مرور 48 ساعة، وأيضا هناك استمارة مميزة بسعر 170 جنيها، ويتم استلامها بعد مرور 24 ساعة. 

 

كم يستغرق استخراج بطاقه بدل فاقد؟

وإذا كنت تبحث عن كم يستغرق استخراج بطاقه بدل فاقد؟، فهذا يختلف وفقا لقيمة الاستمارة التي تم دفع رسومها والتي تكون كالآتي: 

  إذا كانت استمارة عادية فإن استلامها بعد أسبوعين.

  أما إذا كانت استمارة عاجلة فإن استلامها يكون بعد 48 ساعة.

   وهناك استمارة مميزة يتم استلام البطاقة بعد مرور 24 ساعة.

 

كم غرامة تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي؟ 

وفيما يخص كم غرامة تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي؟ فإنها تصل إلى 50 جنيها في حالة عدم تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي سواء كانت حالة اجتماعية أو وظيفة أو عنوان سكن، ولكن إذا انتهت البطاقة فإن الغرامة تصل إلى 100 جنيه. 

 

مصلحة الأحوال المدنية استخراج بدل فاقد البطاقة الشخصية خطوات استخراج بدل فاقد البطاقة الشخصية أون لاين فقدان البطاقة الشخصية

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