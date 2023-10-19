رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان: القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة

قال أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن القضية الفلسطينية تعد على رأس أولويات الدولة، ومصر حريصة على دعم الشعب الفلسطيني، أمام ما يتعرض له من كوارث.

وأضاف "أحمد العوضي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن قطاع غزة تعرض للعديد من الضربات من قبل الإحتلال الإسرائيلي، ولكن ما يحدث الآن داخل القطاع غير مسبوق، في تاريخ القضية الفلسطينية.

واسترسل: هناك خطة ممنهجة لإخلاء قطاع غزة من السكان وتهجيرهم إلى مصر، ولكن رد الرئيس السيسي خلال لقائه بالمستشار الألماني كان حاسما للغاية.

وأوضح أن مصر حريصة على التمسك بالسلام بينها وبين إسرائيل، ولكن إذا دخلنا صراع الحرب سنكون مقاتلين والجيش المصري لن يسمح بالقضاء على القضية الفلسطينية.