بعدسة طالب جامعي.. انتفاضة غضب أهالي كفر الشيخ لدعم فلسطين| صور

حرص محمد وئام الصياد، طالب بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، ومصور فوتوغرافي، على توثيق انتفاضة شعب كفر الشيخ لدعم الرئيس السيسي والقضية الفلسطينية من خلال التقاط العديد من الصور المعبرة عن غضب أبناء المحافظة من الكيان الصهيوني.

وكان الآلاف من أبناء محافظة كفر الشيخ، قد احتشدوا في ميدان النصر أشهر ميادين مصر، للتعبير عن الغضب الشعبي العارم من الأعمال الإجرامية البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في أشقائنا بفلسطين، وتأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة التي تحفظ وتحمي الأمن القومي المصري والقضية والفلسطينية.

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