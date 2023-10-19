شكري ونظيره البريطاني يبحثان مسار التهدئة وإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة

استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الخميس جيمس كيفرلي وزير خارجية المملكة المتحدة، بمقر وزارة الخارجية في القاهرة.

ودارت مباحثات ثنائية وموسعة بين الوزيرين المصري والبريطاني بحضور وفدي البلدين حول التصعيد العسكري في غزة، والجهود الإقليمية والدولية على مسار التهدئة ووقف التصعيد، وأولوية إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتجنب توسيع رقعة الصراع.

وتؤكد مصر الالتزام الراسخ بواجبها الأخوي والإنساني تجاه أشقائها في فلسطين، ورفضها القاطع لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال إخراج الفلسطينيين من أراضيهم دون اكتراث بقواعد أخلاقية أو قانونية، فى تنصل واضح من إسرائيل عن مسئولياتها كدولة احتلال، وبما يخالف القانون الدولي الإنساني

وتشدد على مطالبة مصر لاسرائيل بالتوقف الفوري عن العنف والاستخدام المفرط والعشوائي للقوة، وعن استهداف المدنيين تحت أي ذريعة، وكذلك عن سياسات العقاب الجماعي والتجويع والتهجير، وعن كل انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.