عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

الأهلي vs سيمبا.. مكافآت رئاسية لبطل تنزانيا وغيابات وإصابات وتعديل فى تشكيل الأحمر

النادي الاهلي
النادي الاهلي

يلتقي فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، نظيره سيمبا التنزاني فى السادسة مساء غد، الجمعة، فى دار السلام، فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).

 

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر في القاهرة، ووصلت بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلي تنزانيا أمس، الأربعاء، لمواجهة فريق سيمبا التنزاني فى دوري السوبر الأفريقي.

 

وحال تأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، بطل مصر، سيلتقى مع الفائز من مباراة صن داونز الجنوب أفريقى وبترو أتلتيكو الأنجولى فى نصف النهائي، على أن يجمع نصف النهائي الآخر، بين الفائز من الوداد المغربى وأنيميا النيجيرى ضد المتأهل من الترجي التونسى ومازيمبي الكونغولى.

سخونة في الزمالك| خبر مثير عن إمام عاشور.. أزمة "فتوح" تتفاقم.. ولشبونة يصدم "الأبيض"

قنوات مجانية تنقل اللقاء .. موعد ودية منتخب مصر الوطني والجزائر

القنوات الناقلة لذهاب الأهلي وسيمبا

أعلنت قناة أبوظبي الرياضية، الحصول على حقوق النقل الحصري لكل مباريات بطولة الدوري الأفريقي، ومن بينها مواجهة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، وبثها بالمجان عبر قنواتها المفتوحة، وهى أحدث بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، وتنطلق الجمعة المقبل، بمشاركة 8 أندية فقط ستلتقى بمواجهات إقصائية من ربع النهائي حتى المباراة النهائية.

 

كما نجحت شبكة قنوات “أون تايم سبورتس” في الحصول على حقوق بث دورى السوبر الأفريقي.

إمام عاشور بديلا.. تعديل وحيد في تشكيل الأهلي أمام سيمبا التنزاني

شد وجذب بالأهلي| الخطيب يعاني صحياً.. وكولر ينهي أزمة "الشارة" ويرفض رحيل هذا اللاعب

سيمبا يرصد مكافآت مغرية لتسجيل أهداف فى شباك الأهلي 

 

رصدت سامية صولحو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا، مكافأة خاصة للاعبي سيمبا قبل مباراة النادي الأهلي غدا الجمعة في اطار منافسات بطولة الدوري الأفريقي.

 

وأعلنت الصفحة الرسمية لنادي سيمبا التنزاني تصريحًا لرئيسة تنزانيا أكدت خلاله على منح اللاعبين مع كل هدف يسجل في شباك النادي الأهلي 10 مليون شلن تنزاني أي ما يعادل 3898 دولار، و123693 ألف جنيه مصري.

الزمالك على صفيح ساخن| تمرد جديد بالفريق.. و"جوكر إماراتي" معروض على "الأبيض"

أول إجراء من ليفربول| ماذا قال نجوم الكرة عن تبرع محمد صلاح لفلسطين؟.. "محدش يزايد"

تعديل وحيد فى تشكيل الأهلي أمام سيمبا

من المتوقع أن يجري السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، تعديلا وحيدا في تشكيل المارد الأحمر قبل مواجهة نظيره سيمبا التنزاني غدا، الجمعة، فى إطار منافسات بطولة دوري السوبر الأفريقي. 

وفى ظل غياب المهاجم الفرنسي أنتوني موديست عن صفوف النادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني، غدًا الجمعة، بسبب إصابته بنزلة برد، فمن المتوقع أن يدفع كولر باللاعب حسين الشحات منذ بداية اللقاء، على أن يعتمد على الثنائي بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا فى قيادة هجوم القلعة الحمراء.

وتتجه النية لدى كولر أن يدفع بنجم الأهلي إمام عاشور فى الشوط الثاني بعدما تم وضعه على دكة البدلاء عقب عودته من الإصابة مؤخرا.   

نجم الأهلي عن تبرع محمد صلاح لضحايا غزة: داعم للقضية الفلسطينية.. خاص

7 نجوم يغيبون عن مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا التنزاني 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وأفشة وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: كهربا.

ويفتقد فريقا الأهلي ونظيره سيمبا التنزاني 7 لاعبين فى مواجهة غد، الجمعة، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر الأفريقي. 

يخشى مقالب ليفربول.. ميكالي يضع صلاح ضمن قائمة المنتخب الأولمبي لأولمبياد باريس

المنتخب الأولمبي يهزم أوزبكستان بهدفين وديا

غياب لاعب وحيد فى صفوف سيمبا بلقاء الأهلي

  يغيب عن مباراة ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي فى صفوف نادي سيمبا التنزاني اللاعب أوبين كرامو بسبب الإصابة.

موعد أول مباراة لمنتخب مصر بعد التعادل في ودية الجزائر

بعد الفوز على زامبيا .. موعد مباراة مصر والجزائر الودية

غيابات الأهلي أمام سيمبا في الدوري الأفريقي
 

يفتقد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خدمات عدد من اللاعبين في مباراته التي تواجه سيمبا التنزاني غدا، الجمعة، لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي.
 

وجاءت الغيابات بصفوف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على النحو التالي:

المهاجم الفرنسي أنتوني موديست: يغيب عن مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بسبب الإصابة بنزلة برد شديدة.

عمرو السولية : يغيب عن مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بسبب الإصابة.

كريم فؤاد : يغيب عن مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بسبب الإصابة.

كريم نيدفيد: يغيب عن مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني لعدم الجاهزية.

محمود متولي: يغيب عن مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بسبب الإصابة.

حمزة علاء: يغيب عن مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني لأسباب فنية.
 

موعد مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي والقناة الناقلة

محدش يزايد على محمد صلاح.. نجم الأهلي السابق: كلنا زعلانين على فلسطين.. خاص

قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا
 

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا كما يلي: 

- حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

- خط الدفاع : علي معلول - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - كريم الدبيس - رامي ربيعة  - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح.

- خط الوسط : بيرسي تاو - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - محمد الضاوي كريستو - أحمد نبيل كوكا.

- خط الهجوم : محمود عبد المنعم كهربا - صلاح محسن.

الأهلى كولر سيمبا دوري السوبر الإفريقي موديست حسين الشحات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في يوم|تحرك مفاجئ بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

40 جنيها مرة واحدة|مفاجأة سارة في أسعار الدواجن والبيض بعد مبادرة الحكومة

بيج رامي باكيا: عمري ما حسيت في حياتي بأكتر من كده مهانة

جزء من سيناء ووصمة عار لإسرائيل| تعرف على صحراء النقب بعد حديث الرئيس السيسي.. أم أن الهدف مصر؟!

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 ساعات| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

الأسعار نزلت 30%| هبوط كبير في 3 سلع ضرورية بالبيت.. أحدها انخفض من 25 إلى 8 جنيهات

بعائد 66%| بشرى سارة للمواطنين.. أفضل شهادة ادخار في البنوك

بعد اتفاق السيسي وبايدن.. الصحة العالمية تعلق على إدخال المساعدات إلى غزة

موضوعات متعلقة

إمام عاشور بديلا.. تعديل وحيد في تشكيل الأهلي أمام سيمبا التنزاني

7 نجوم يغيبون عن مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني

ترشيحاتنا

كان خايف.. شوبير يعلن جاهزية مدفعجي الأهلي لمواجهة سيمبا

«شكري» لنظيره البريطاني: نحذِّر من مخاطر امتداد دوامة العنف وتوسيع رقعة الصراع بالمنطقة

إطلاق أكبر حملتين للتبرع بالدم لضحايا غزة بجامعتي قناة السويس والإسماعيلية الجديدة

الإسرائيليون دائمًا سيئون|مواطنو الصين يدعمون فلسطين عبر منصات التواصل الاجتماعي .. شاهد

أداء صلاة الغائب بجامعة دمياط على أرواح شهداء فلسطين

مرور القاهرة تعلن غلق شارع الأسمرات 72 ساعة| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صلاح في موقف صعب| طوفان الهيكلة يمر بـ ليفربول.. وصفقة عالمية تهدد الملك

فيديو يتسبب في بكاء سائح بالكونغو..شاهد ماذا فعلت الزرافات مع حيوان من قطيعها

بعائد 66%| بشرى سارة للمواطنين.. أفضل شهادة ادخار في البنوك

ما ملاحقين على الصغار| فيديو يوثق انهيار طبيبة فلسطينية في غزة: الكل بيروح

فيديو

100 مليون مشاهدة.. محمد صلاح يعود لمكانه بفيديو زلزل العالم

فيديوجراف.. بوتين يسخر من بايدن ويدعوه لتناول "الشاي والفطير"

فيديو يثير الجدل لعربات تحمل العلم الإسرائيلي بعد قصف مستشفى المعمداني

مقطع فيديو يثير الجدل لشاب تونسي يستفز السلطة الفرنسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ