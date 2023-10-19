الأهلي vs سيمبا.. مكافآت رئاسية لبطل تنزانيا وغيابات وإصابات وتعديل فى تشكيل الأحمر

يلتقي فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، نظيره سيمبا التنزاني فى السادسة مساء غد، الجمعة، فى دار السلام، فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر في القاهرة، ووصلت بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلي تنزانيا أمس، الأربعاء، لمواجهة فريق سيمبا التنزاني فى دوري السوبر الأفريقي.

وحال تأهل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، بطل مصر، سيلتقى مع الفائز من مباراة صن داونز الجنوب أفريقى وبترو أتلتيكو الأنجولى فى نصف النهائي، على أن يجمع نصف النهائي الآخر، بين الفائز من الوداد المغربى وأنيميا النيجيرى ضد المتأهل من الترجي التونسى ومازيمبي الكونغولى.

القنوات الناقلة لذهاب الأهلي وسيمبا

أعلنت قناة أبوظبي الرياضية، الحصول على حقوق النقل الحصري لكل مباريات بطولة الدوري الأفريقي، ومن بينها مواجهة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، وبثها بالمجان عبر قنواتها المفتوحة، وهى أحدث بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، وتنطلق الجمعة المقبل، بمشاركة 8 أندية فقط ستلتقى بمواجهات إقصائية من ربع النهائي حتى المباراة النهائية.

كما نجحت شبكة قنوات “أون تايم سبورتس” في الحصول على حقوق بث دورى السوبر الأفريقي.

سيمبا يرصد مكافآت مغرية لتسجيل أهداف فى شباك الأهلي

رصدت سامية صولحو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا، مكافأة خاصة للاعبي سيمبا قبل مباراة النادي الأهلي غدا الجمعة في اطار منافسات بطولة الدوري الأفريقي.

وأعلنت الصفحة الرسمية لنادي سيمبا التنزاني تصريحًا لرئيسة تنزانيا أكدت خلاله على منح اللاعبين مع كل هدف يسجل في شباك النادي الأهلي 10 مليون شلن تنزاني أي ما يعادل 3898 دولار، و123693 ألف جنيه مصري.

تعديل وحيد فى تشكيل الأهلي أمام سيمبا

من المتوقع أن يجري السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، تعديلا وحيدا في تشكيل المارد الأحمر قبل مواجهة نظيره سيمبا التنزاني غدا، الجمعة، فى إطار منافسات بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وفى ظل غياب المهاجم الفرنسي أنتوني موديست عن صفوف النادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني، غدًا الجمعة، بسبب إصابته بنزلة برد، فمن المتوقع أن يدفع كولر باللاعب حسين الشحات منذ بداية اللقاء، على أن يعتمد على الثنائي بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا فى قيادة هجوم القلعة الحمراء.

وتتجه النية لدى كولر أن يدفع بنجم الأهلي إمام عاشور فى الشوط الثاني بعدما تم وضعه على دكة البدلاء عقب عودته من الإصابة مؤخرا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا التنزاني

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وأفشة وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: كهربا.

ويفتقد فريقا الأهلي ونظيره سيمبا التنزاني 7 لاعبين فى مواجهة غد، الجمعة، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر الأفريقي.

غياب لاعب وحيد فى صفوف سيمبا بلقاء الأهلي

يغيب عن مباراة ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري السوبر الأفريقي فى صفوف نادي سيمبا التنزاني اللاعب أوبين كرامو بسبب الإصابة.

غيابات الأهلي أمام سيمبا في الدوري الأفريقي



يفتقد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خدمات عدد من اللاعبين في مباراته التي تواجه سيمبا التنزاني غدا، الجمعة، لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الأفريقي.



وجاءت الغيابات بصفوف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على النحو التالي:

المهاجم الفرنسي أنتوني موديست: يغيب عن مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بسبب الإصابة بنزلة برد شديدة.

عمرو السولية : يغيب عن مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بسبب الإصابة.

كريم فؤاد : يغيب عن مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بسبب الإصابة.

كريم نيدفيد: يغيب عن مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني لعدم الجاهزية.

محمود متولي: يغيب عن مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بسبب الإصابة.

حمزة علاء: يغيب عن مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني لأسباب فنية.



قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا



وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا كما يلي:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

- خط الدفاع : علي معلول - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - كريم الدبيس - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح.

- خط الوسط : بيرسي تاو - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - محمد الضاوي كريستو - أحمد نبيل كوكا.

- خط الهجوم : محمود عبد المنعم كهربا - صلاح محسن.