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رئيس التحرير
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مرأة

تسبب اضطرابا للأطفال.. تحذير عاجل من حلوى خطيرة تباع بالأسواق

صدى البلد

نشرت الدكتورة شيرين زكي  رئيس لجنة سلامة الغذاء على صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن حلوي خطيرة للأطفال تباع بالاسواق 

 

وقالت شيرين في منشورهت بتاخدوا بالكم  أولادكم بياكلوا إيه  بتقرؤا مكونات أي حلوى بيستهلكها أطفالك 

 

 

حيث تنتشر نوع من الحلوي ليس لها اي بيانات تخص المستورد أو أي معلومات خلاف إن المنتج من كلومبيا مصاجبة بجملة  على الغلاف :  " قد يكون لها تأثير سلبي على النشاط والتركيز عند الأطفال"

 

واضافت شيرين  لابد توضيح  لكم معنى التحذير ده ، وسببه ، وباقي مخاطر ما تحتويه هذه الحلوى من مكونات .

الحلوى تحتوي على نوعين من الصبغات :

★  أولهم :  E 129

وهو ال Allura red أو  الكارموزين أو أحمر الأزوربين  :

_ ممنوع تماما استهلاكه من قبل الأشخاص الذين لديهم حساسية للأسبرين  .

_  يتسبب في  متلازمة نقص الانتباه وزيادة النشاط الزائد لدى الأطفال أو ما نسميه فرط الحركة مع كل ما يصاحبه من عدم تركيز وقلة تحصيل علمي واضطراب النوم والسلوك

_ ممنوعة تماما على الأطفال الذين يعانون من متلازمة فرط الحركة .

  النوع الثاني من الصبغة التي يحتويها هذا المنتج هي : E 133 أو أزرق الإنديجو

_ لا  يستطيع الجسم امتصاصها  بسهولة، لذلك يتم إخراج حوالي 95% من الكمية المبتلعة  ويؤثر لونها على لون اخراجات الاطفال .

_ يمكن أن تتسبب في أزمات تنفسية  في الأطفال  المصابين بالربو

_ يمكن أن تتسبب  رد فعل تحسسي  .

 

النشاط والتركيز سلامة الغذاء شيرين زكي لجنة سلامة الغذاء متلازمة فرط الحركة نقص الإنتباه

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