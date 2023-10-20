نجوم كرة قدم عرب مهددين بالإيقاف لدعمهم القضية الفلسطينية.. فيديوجراف

لاعبون عرب مهددون بالإيقاف .. عرضت قناة العربية، تقريرًا عن دعم لاعبين عرب القضية الفلسطينية خلال الأيام القليلة الماضية، في ضوء ما تتعرض له فلسطين من أيدي جيش الاحتلال الصهيوني، وسط حالة من القلق الكبيرة بين هؤلاء اللاعبين المهددين بسبب تصريحاتهم حول القضية الفلسطينية مؤخرا.

عقوبات رادعة



وجاء في تقرير قناة العربية، عن أن اللاعبين العرب أصبحوا مهددين في الوقت الحالي في بعقوبات قوية بعد تغريداتهم بشأن القضية الفلسطينية ودعم الموقف العربي والفلسطيني فيما يتعلق بما يحدث في غزة خلال الأيام القليلة الماضية من قبل جيش الاحتلال الصهيوني.

ولمتابعة المزيد حول عقوبات في انتظار نجوم كرة قدم عرب لدعمهم القضية الفلسطينية .. تابع الفيديو جراف التالي: