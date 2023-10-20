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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

نجوم كرة قدم عرب مهددين بالإيقاف لدعمهم القضية الفلسطينية.. فيديوجراف

نجوم كرة قدم عرب
نجوم كرة قدم عرب

لاعبون عرب مهددون  بالإيقاف .. عرضت قناة العربية، تقريرًا عن دعم لاعبين عرب القضية الفلسطينية خلال الأيام القليلة الماضية، في ضوء ما تتعرض له فلسطين من أيدي جيش الاحتلال الصهيوني، وسط حالة من القلق الكبيرة بين هؤلاء اللاعبين المهددين بسبب تصريحاتهم حول القضية الفلسطينية مؤخرا.

على رأسهم صلاح وبنزيما.. 5 لاعبين عرب مهددون بعقوبات رادعة لمساندتهم القضية الفلسطينية

 

عقوبات رادعة  


وجاء في تقرير قناة العربية، عن أن اللاعبين العرب أصبحوا مهددين في الوقت الحالي في بعقوبات قوية بعد تغريداتهم بشأن القضية الفلسطينية ودعم الموقف العربي والفلسطيني فيما يتعلق بما يحدث في غزة خلال الأيام القليلة الماضية من قبل جيش الاحتلال الصهيوني.

ولمتابعة المزيد حول عقوبات في انتظار نجوم كرة قدم عرب لدعمهم القضية الفلسطينية .. تابع الفيديو جراف التالي:

لاعبون عرب مهددون بالإيقاف قناة العربية دعم لاعبين عرب القضية الفلسطينية جيش الاحتلال الصهيوني بسبب تصريحاتهم حول القضية الفلسطينية

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