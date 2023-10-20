أسعار هافال H6 الجديدة في مصر.. صور

شهدت السيارة هافال H6 حالة من الثبات السعري، حيث ما زالت تقدم تحت موديلات 2022، وبسعر رسمي يبدأ من 935 الف جنيه للفئة الاولى، بعد الكشف عن احدث قائمة تضم جميع فئات هذه النسخة الرياضية، والتي يصل سعر الفئة عالية التجهيزات منها إلى مليون و100 الف جنيه.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" اسعار ومواصفات السيارة هافال H6 في السوق المصري

هافال H6

مواصفات وتجهيزات هافال H6

وسائد هوائية تتراوح بين 2 و 6 AIRBAGS.

شاشة تعمل باللمس تبدأ من 10.25 حتى 12.3 بوصة.

نظام صوتي ترفيهي من 4 مكبرات.

مثبت سرعة.

نظام مراقبة ضغط الاطارات.

حساسات ركن وكاميرا خلفية.

نظام التحكم في الثبات عند المرتفعات.

خاصية التحكم في الفرامل عند المنعطفات.

فرامل مانعة للانغلاق.

هافال H6

برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل.

خاصية الثبات الالكتروني.

زر تشغيل المحرك.

مكيف هواء.

مرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات LED.

بلوتوث.

كاميرا 360 درجة.

فتحة سقف بانوراما.

نظام تحديد النقاط العمياء.

شاحن لاسلكي.

نظام الركن الذاتي.

محرك 1500 سي سي "تيربو".

4 سلندر.

قوة اجمالية قدرها 148 حصان.

230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

ناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات.

دفع امامي.

هافال H6

ابعاد السيارة هافال H6

طول كلي 4653 مم.

عرض كلي 1886 مم.

ارتفاع كلي 1730 مم.

حقيبة تخزين 600 لتر.

قاعدة عجلات بطول 2738 مم.

هافال H6

اسعار هافال H6 في مصر موديل 2022

الفئة الاولى أوتوماتيك هافال H6 موديل 2022 بسعر 935 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك هافال H6 موديل 2022 بسعر 990 الف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك هافال H6 موديل 2022 بسعر مليون و258 الف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك هافال H6 موديل 2022 بسعر مليون و100 الف جنيه.