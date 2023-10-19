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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاقم الأزمة الإنسانية.. ألمانيا تزيد مساعدات الإغاثة بقطاع غزة بمقدار 50 مليون يورو

قطاع غزة
قطاع غزة

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الخميس، إن ألمانيا ستزيد مساعدات الإغاثة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة  بمقدار 50 مليون يورو، مع تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها 2.3 مليون شخص محاصر هناك.

وقالت بيربوك  في عمان حيث التقت بنظيرها الأردني، في إطار رحلة إلى المنطقة تشمل إسرائيل ولبنان، إن المساعدات الألمانية ستدعم منظمات دولية مثل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ووكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأضافت أن “هذا الوضع المتأزم، يعني أيضًا وضعًا إنسانيًا كارثيًا في غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن حوالي مليون نازح داخليا في قطاع غزة يعيشون في ظروف مزرية وسط نقص في الموارد الحيوية.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن “قطاع غزة يعاني من انقطاع كامل للكهرباء لليوم التاسع على التوالي، كما تتضاءل إمدادات الغذاء والمياه، والمستشفيات على حافة الانهيار”.

وأضاف: “إنتاج المياه من مصادر المياه الجوفية المحلية أصبح أقل من خمسة بالمائة من مستواه قبل الأزمة الأخيرة. وقد أدى نقص الوقود وانعدام الأمن وأضرار الطرق إلى توقف عمليات نقل المياه بالشاحنات في معظم المناطق”.

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وأوضح أن “الصحة الغذائية تتدهور وسط إمدادات المياه المحدودة للغاية، مما يزيد من خطر الجفاف ويؤدي إلى استهلاك الناس لمياه غير صالحة للشرب”.

وشدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، على أن المخزون التجاري من السلع الغذائية الأساسية في المحلات التجارية من المقرر أن يستمر “لبضعة أيام أخرى فقط”.

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