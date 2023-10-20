سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 20-10-2023

واصلت أسعار الذهب مسلسل الصعود على مدار الأيام القليلة الماضية حيث ارتفعت أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم الجمعة 20-10-2023، كما ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر أيضا بنحو 500 جنيه دفعة واحدة.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في مصر حوالي 45 جنيها ليسجل 2420 جنيها مقابل 2375 جنيها.. ويستعرض صدى البلد أسعار أعيرة الذهب وفق الموقع الرسمي لأسعار الذهب إيجيبت جولد برايس.
أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-10-2023
سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة بيع 2,743 شراء 2,766
سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الجمعة بيع 2,514 شراء 2,535
سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة بيع 1,600 شراء 1,613
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة بيع 2,400 شراء 2,420
سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة بيع 2,743 شراء 2,766
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|بيع 2,743 شراء 2,766
|عيار 22
|بيع 2,514 شراء 2,535
|عيار 21
|بيع 2,400 شراء 2,420
|عيار 18
|بيع 2,057 شراء 2,074
|عيار 14
|بيع 1,600 شراء 1,613
|عيار 12
|بيع 1,371 شراء 1,383
|الاونصة
|بيع 85,303 شراء 86,014
|الجنيه الذهب
|بيع 19,200 شراء 19,360
|الكيلو
|بيع 2,742,857 شراء 2,765,714
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
أسباب ارتفاع أسعار الذهب
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 25 جنيهًا في منتصف تعاملات الخميس، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث افتتحت سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2375 جنيهًا، ولامس مستوى 2410 جنيهات، وتراجع لمستوى 2400 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 3 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1951 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1954 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2743 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2057 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1600 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 19200 جنيه.
أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 20-10-2023
اسعار الذهب عيار 24 238.13 ريال $63.50
سعر الذهب عيار 22 218.29 ريال $58.21
اسعار الذهب عيار 21 208.37 ريال $55.57
اسعار الذهب عيار 18 178.60 ريال $47.63
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|238.13 ريال
|$63.50
|سعر الذهب عيار 22
|218.29 ريال
|$58.21
|اسعار الذهب عيار 21
|208.37 ريال
|$55.57
|اسعار الذهب عيار 18
|178.60 ريال
|$47.63
|سعر الذهب عيار 14
|138.91 ريال
|$37.04
|سعر الذهب عيار 12
|119.07 ريال
|$31.75
|اسعار أوقية الذهب
|7,406 ريال
|$1,975
|اسعار جنيه الذهب
|1,667 ريال
|$444.52
|اسعار كيلو الذهب
|238,131 ريال
|$63,502
|اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية
أهمية أسعار الذهب
تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة يحرص الكثير من المواطنين على متابعتها خاصة المقبلين على الزواج بهدف شراء الشبكة أو بالنسبة للمستثمرين الراغبين فى الإدخار.
كما يعتبر المعدن الأصفر وسيلة تحوط آمنة يلجأ لها العديد من المستثمرين خاصة فى ظل تخبط الأسعار عالميا فضلا عن ارتباط المعدن الأصفر بالاقتصاد العالمي.
أسعار الذهب عالميا
وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب عالميا إلى أعلي مستوي لها منذ 4 أسابيع، بسبب تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط وخاصة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في غزة بعد استهداف المستشفي المعمداني في القطاع.
وأدي الصراع إلي ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 6% تقريباً منذ هجوم حماس المباغت على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر.
وكانت أسعار الذهب قد سجلت أدني مستوي لها في 7 أشهر قبل اندلاع الصراع في غزة، وذلك وسط موجة بيع حادة لسندات الخزانة الأمريكية، مما أضر بمبيعات الأصول التي لا تقدم عوائد بشكل كبير.