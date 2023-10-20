لدعم غزة .. حمو بيكا ينضم إلى الوقفة الاحتجاجية أمام المنصة

دعا مطرب المهرجانات حمو بيكا الشعب المصرى لوقفة تضامنية مع أهل فلسطين، أمام المنصة بمدينة نصر، اليوم بعد صلاة الجمعة.

وقال حمو بيكا فى فيديو له : "بكرة بعد صلاة الجمعة عند المنصة في مدينة نصر، لدعم غزة وفلسطين، وإن شاء الله النصر لأهل فلسطين، وكلنا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي".



فنانو مصر يدعمون قرارات الرئيس

أطلق فنانو مصر حملة لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعماً لقراراته في حماية مصر، والوقوف في وجه أي مخطط صهيوني.

وانضم لحملة تفويض الرئيس السيسي، نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والفنانة صابرين، والفنانة روجينا، والفنانة بسمة، ودينا، ورانيا يوسف، ورانيا محمود ياسين.

دعم نقابة المهن التمثيلية

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين بيانا صحفيا تدعم فيه قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اتجاه القضية الفلسطينية وتستنكر الاعتداء الغاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين.

وجاء نص البيان ليؤكد على أن النقابة تدعم تصريحات الرئيس السيسى حول تطورات الأوضاع فى غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من الميدانيين وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة فى مخالفة صارخة لكافة الاعراف فى المواثيق الحقوقية والإنسانية وقواعد ومبادئ القانون الدولى.

وأضاف البيان : ان موقف مصر الراسخ انما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة اتجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الامن القومي المصري وبسط السيادة المصرية على كافة الاراضي المصرية أهمها وأولها وآخرها ارض الفيروز سيناء.