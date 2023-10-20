خالد مشعل : إسرائيل لن تقض على حماس ومستعدون لتسليم الأسرى المدنيين

طالب خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس" الدول العربية بالتدخّل لحماية غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل لن تنجح في القضاء على حماس.

وأكد مشعل في تصريحات لقناة "العربية" أن حركة حماس تمدّ يدها لحركة فتح وجميع ِ الفصائل الفلسطينية لتحقيق الالتحام مع الضفة الغربية، من أجل مواجهة إسرائيل، مشيرًا إلى أن حماس لا تقبل أن تحصر المساعدات لأهالي جنوب القطاع.

ووصف مشعل الهجوم على إسرائيل بالمغامرة المدروسة، في إشارة إلى هجوم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- المباغت على إسرائيل، مضيفا بالقول: "نعرف جيدا تبعات عمليتنا يوم 7 أكتوبر"، لافتًا إلى أن تفاصيل أرقام الأسرى موجودة فقط عند كتائب القسام.

وقال: "لدينا أسرى من الجنود الإسرائيليين ما يكفي للتفاوض على معتقلينا.. وأبلغنا بعض الدول باستعدادنا لتسليم الأسرى المدنيين"، مشيرًا إلى أن الحركة معنية "فقط بالأسرى العسكريين الإسرائيليين وسنقايض الأسرى الإسرائيليين لدينا بكل أسرانا لدى إسرائيل".

وأوضح خالد مشعل إن حكومة نتنياهو وضعت أجندة لتهويد الأقصى"، مؤكدًا بالقول: "إسرائيل تقتلنا قاومنا أم لم نقاوم، وحسابات عمليتنا ضد إسرائيل كانت في إطار ضيق"، مشيراً إلى أنه "لتحقيق عنصر المفاجأة بعمليتنا لم يعرف بها الجميع، ولا يمكن الوصول للأسرى الأجانب تحت القصف الإسرائيلي".

وشدد بالقول إن "حماس والفصائل الفلسطينية لا تستهدف المدنيين، لكن إسرائيل تستهدف المدنيين بشكل عشوائي، لافتًا إلى أن "الموقف العربي تجاه الوضع الحالي جيد ونطلب المزيد"، مضيفًا: "نحن لا ندعو الشعوب إلى الحروب" وأن "حزب الله وإيران قدموا لنا السلاح والدعم ونطلب المزيد".

وطالب مشعل العرب بحماية غزة، مؤكدًا بالقول إنه "لا توجد أصوات في غزة تنتقد المقاومة.. نريد موقفًا عربيًا إسلاميًا يضغط على الغرب لوقف الحرب".

وأشار إلى أن "إسرائيل تقول إنها ستقضي على حماس.. ولن تنجح"، مشددًا بالقول: "المعركة مع إسرائيل صعبة.. طالبان هزمت أمريكا ونحن سنهزم إسرائيل، والدول التي وضعتنا على قوائم الإرهاب تتواصل معنا عبر طرف ثالث".