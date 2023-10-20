عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خالد مشعل : إسرائيل لن تقض على حماس ومستعدون لتسليم الأسرى المدنيين

أرشيفية
أرشيفية

طالب خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس" الدول العربية بالتدخّل لحماية غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل لن تنجح في القضاء على حماس.

وأكد مشعل في تصريحات لقناة "العربية" أن حركة حماس تمدّ يدها لحركة فتح وجميع ِ الفصائل الفلسطينية لتحقيق الالتحام مع الضفة الغربية، من أجل مواجهة إسرائيل، مشيرًا إلى أن حماس لا تقبل أن تحصر المساعدات لأهالي جنوب القطاع.

ووصف مشعل الهجوم على إسرائيل بالمغامرة المدروسة، في إشارة إلى هجوم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- المباغت على إسرائيل، مضيفا بالقول: "نعرف جيدا تبعات عمليتنا يوم 7 أكتوبر"، لافتًا إلى أن  تفاصيل أرقام الأسرى موجودة فقط عند كتائب القسام.

نفير عام عربي ضد التهجير من غزة .. ماذا قال إسماعيل هنية في تصريحاته الأخيرة؟

وزير الدفاع الإسرائيلي لقواته: سترون غزة من الداخل قريبًا

وقال: "لدينا أسرى من الجنود الإسرائيليين ما يكفي للتفاوض على معتقلينا.. وأبلغنا بعض الدول باستعدادنا لتسليم الأسرى المدنيين"، مشيرًا إلى أن الحركة معنية "فقط بالأسرى العسكريين الإسرائيليين وسنقايض الأسرى الإسرائيليين لدينا بكل أسرانا لدى إسرائيل".

وأوضح خالد مشعل إن حكومة نتنياهو وضعت أجندة لتهويد الأقصى"، مؤكدًا بالقول: "إسرائيل تقتلنا قاومنا أم لم نقاوم، وحسابات عمليتنا ضد إسرائيل كانت في إطار ضيق"، مشيراً إلى أنه "لتحقيق عنصر المفاجأة بعمليتنا لم يعرف بها الجميع، ولا يمكن الوصول للأسرى الأجانب تحت القصف الإسرائيلي".

وشدد بالقول إن "حماس والفصائل الفلسطينية لا تستهدف المدنيين، لكن إسرائيل تستهدف المدنيين بشكل عشوائي، لافتًا إلى أن "الموقف العربي تجاه الوضع الحالي جيد ونطلب المزيد"، مضيفًا: "نحن لا ندعو الشعوب إلى الحروب" وأن "حزب الله وإيران قدموا لنا السلاح والدعم ونطلب المزيد".

بايدن: سكان غزة بحاجة إلى ماء ودواء وغذاء

سفير فلسطين بالقاهرة: تهجير سكان غزة إلى سيناء هو مخطط صهيوني

وطالب مشعل العرب بحماية غزة، مؤكدًا بالقول إنه "لا توجد أصوات في غزة تنتقد المقاومة.. نريد موقفًا عربيًا إسلاميًا يضغط على الغرب لوقف الحرب".

وأشار إلى أن "إسرائيل تقول إنها ستقضي على حماس.. ولن تنجح"، مشددًا بالقول: "المعركة مع إسرائيل صعبة.. طالبان هزمت أمريكا ونحن سنهزم إسرائيل، والدول التي وضعتنا على قوائم الإرهاب تتواصل معنا عبر طرف ثالث".

خالد مشعل حماس فلسطين غزة إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد فضح السيسي مخطط تل أبيب في سيناء.. مصر تفاجئ إسرائيل بخطوة "مرعبة"

أول تعليق من Google لـ صدى البلد على حذف سيناء من الخرائط

2700 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الخميس 19-10-2023

هل حقاً ذكاء اصطناعي؟| خبير لغة جسد يكشف سر جمود محمد صلاح بفيديو دعم غزة.. وهذه حقيقة إيقافه

81 طن .. وصول أضخم طائرة مساعدات بولندية لغزة إلى مطار العريش

إجراء عاجل من 42 دولة بشأن فلسطين

مش قادرة مقولش الكلمتين دول| تعليق مثير من لقاء الخميسي عن محمد صلاح

اعرف حقك.. إزاى تقدر تسوي معاشك طبقا لقانون التأمينات الجديد

موضوعات متعلقة

نفير عام عربي ضد التهجير من غزة .. ماذا قال إسماعيل هنية في تصريحاته الأخيرة؟

وزير الدفاع الإسرائيلي لقواته: سترون غزة من الداخل قريبًا

ترشيحاتنا

الصين تعرض وساطتها مع روسيا لخفض التصعيد في قطاع غزة

خالد مشعل : إسرائيل لن تقض على حماس ومستعدون لتسليم الأسرى المدنيين

تحد كبير يواجه العالم .. انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تصل لأعلى مستوى في التاريخ

واقعة غريبة من نوعها .. سيدة تحمل مرتين في الأسبوع | اعرف الحكاية

عقوبات رادعة لجريمة الهجرة غير الشرعية

مواصفات نيسان إكس تريل الفيس ليفت 2024 الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النبتة الفلسطينية التي لا يستغني عنها شعبها.. تعرف عليها

بعد تصدره التريند.. شاهد ملابس محمد رمضان تثير الجدل بالسوشيال ميديا

سترناكم بالبيجامات الكستور.. كيف أفحمت أنغام متحدث الإعلام الصهيوني؟

الطفل كمال الفلسطيني.. نجا من القصف الإسرائيلي بقراءة القرآن| شاهد

فيديو

مقطع فيديو لطبيب يثير الجدل حول عنصر غير متوقع في الحمام يسبب السرطان

تنفطر له القلوب .. مقطع فيديو لجد يفجع بموت حفيده في القصف الإسرائيلي

مساحتها 14 ألف كم .. ماذا تعرف عن صحراء النقب بعد دعوة السيسي إلى تهجير الفلسطينيين إليها؟

هددوني .. باسم سمرة يكشف تعرضه للتهديد بسبب تضامنه مع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: هنا القاهرة.. هنا السلام... هنا الحكمة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إسرائيل تحفر قبرها الأبدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: اسْلَمِي يا مِصْر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: من ذكريات أكتوبر في حطين

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: انتخابات الزمالك لحظة حاسمة في تاريخ النادي

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ