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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شريف مناصرا لغزة : وينصرك الله نصرا عزيزا

محمد شريف
محمد شريف

علق محمد شريف، لاعب نادي الخليج السعودي، على الأوضاع في غزة، عبر حسابه على "إنستجرام".  

وكتب شريف: “وينصرك الله نصرا عزيزا ".

دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس" إسماعيل هنية جماهير الوطن إلى النفير العام اليوم الجمعة تحت عنوان "ليتوقف العدوان على غزة، لا للتهجير أو الوطن البديل".

وقال هنية، خلال كلمة له أمس، إن العالم بأسره مازال يتابع "الصمود الأسطوري" الذي يسجله أبناء الشعب الفلسطيني في غزة "الصامدة الأبية" وتسجيلات المقاومة الفلسطينية وهي تدير هذه المعركة باقتدار، مشيرًا إلى أن المقاومة بدأت ضربتها الإستراتيجية المدوية، وما زالت تتحكم في إيقاع هذه المعركة رغم "وحشية" المحتل وجرائمه وقتله العشوائي والقصف المتعمد للبيوت.

 

وأضاف هنية أن "هذه الجرائم يتابعها العالم بأسره، كما أنها تسجل من جديد طبيعة العدو النازي الوحش الفاشي القاتل الذي خلف مئات الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ".

ولفت رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى أن " تتابع التحركات السياسية الأمريكية وبعض المسؤولين الأوروبيين وزيارتهم للكيان الصهيوني بهدف استمرار تقديم الدعم النفسي والمعنوي لجيش الاحتلال وللمجتمع الإسرائيلي المنهار بعد الضربة الإستراتيجية التي سددتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، مع بداية عملية طوفان الأقصى".

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