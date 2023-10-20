تضامنا مع فلسطين.. سيدة مسنة ترفع علامة النصر في بني سويف

رصدت كاميرا “صدي البلد ” ببني سويف سيدة خمسينية مترجلة علي قدميها في أحد الشوارع الجانبية بمدينة بني سويف الجديدة وهي ترفع علامة النصر وتحاول مسرعة للحاق بمسيرة التاييد التي نظمها أهالي بني سويف لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم القضية الفلسطينية.

احتشد آلاف المواطنين بمساجد بني سويف اليوم الجمعة، تأييدا لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي وقراراته الداعمة للقضية الفلسطينية.

وتركزت خطبة الجمعة في المساجد عن القضية الفلسطينية والانتهاكات التي يتعرض لها فلسطينيو قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي كما أدى المصلون صلاة الغائب على أرواح شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وعقب انتهاء الصلاة تجمع المصلون بالميادين للتنديد بالاعتداءات الإسرائيلي والتأكيد على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية الأمن القومي المصري واتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات لحماية سيناء من أي اعتداء, مشددين على ثقتهم المطلقة في قدرة القيادة السياسية على الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.